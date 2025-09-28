Bērni būs sajūsmā! Spageti ar triju sieru mērci 0
Ātri pagatavojams un sātīgs ēdiens ne tikai steidzīgajiem.
Sastāvdaļas
400 g spageti
50 g cietā Parmas siera
50 g puscietā Gaudas siera
50 g cietā Grijēras siera
1 sīpols
375 ml piena
1 ēdamkarote sviesta
1 ēdamkarote miltu
1 ēdamkarote timiāna lapiņu
šķipsniņa svaigi rīvēta muskatrieksta
svaigi malti melnie pipari
sāls
Pagatavošana
Lielā sālsūdens daudzumā spageti izvāra al dente, kā norādīts uz iepakojuma. Tikmēr sīpolu nomizo un sagriež sīkos kubiņos. Tos sautē katlā sakarsētā sviestā, līdz kļūst caurspīdīgi. Pārkaisa ar miltiem, apbrūnina. Pielej pienu un labi iemaisa apbrūninātos miltus. Vāra uz lēnas uguns 5 minūtes, vairākkārt apmaisot.
Visus trīs sierus smalki sarīvē, atstājot nedaudz Parmas siera ēdiena pārkaisīšanai, pievieno mērcei un uz mērenas uguns, nepārtraukti maisot, ļauj tiem izkust. Pieber sāli, piparus un rīvētu muskatriekstu.
Spageti nokāš, liek atpakaļ katlā un sajauc ar sieru mērci. Pārkaisa ar rīvētu Parmas sieru un timiāna lapiņām.