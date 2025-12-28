Šī gada pildītāko testu TOP 10: vienu no tiem izpildīja vairāk nekā pusmiljons cilvēku 0
Kas gan būtu diena LA.LV bez testa? Neizdevusies diena. Mūsu lasītāji ar savu interesi to pierādīja visa gada garumā, tāpēc esam apkopojuši tos testus, kas 2025. gadā kļuva par īstiem hitiem – ja kādu esi palaidis garām, laiks to labot!
Jāsecina, ka 2025. gadā lasītāju uzmanību visvairāk piesaistīja erudīcijas testi par valodu, skolas laikiem un IQ līmeni.
1. vieta
1. vietā ierindojās tests “Kāds ir tavs IQ līmenis? Pārbaudi sevi ar testu, ko intervijās liek pildīt darba devēji“. To izpildīja 517 036 interneta lietotāji.
Ne tikai skolā vai eksāmenos no mums sagaida ātru domāšanu – šādu testu nereti liek pildīt arī darba intervijās, lai pārliecinātos, cik veikli kandidāts spēj risināt loģikas uzdevumus ierobežotā laikā.
Tev dotas 15 minūtes un 30 jautājumi. Uz cik daudziem šajā laika posmā spēj atbildēt pareizi?
2. vieta
2. vietā ierindojās tests “Ja uz 11 no 20 jautājumiem varat atbildēt ar “JĀ”, mums jums ir sliktas ziņas“. To izpildīja 350 755 interneta lietotāji.
Mēs nevēlamies jūs satraukt, bet… ir lietas, ko nevar nepamanīt. Dažas pazīmes ir tik acīmredzamas, ka tās runā pašas par sevi. Vai arī jūs esat sākuši pamanīt zināmas izmaiņas savā ikdienā?
Aizpildiet šo testu un noskaidrojiet, cik nopietna ir situācija. Ja uz vismaz 10 no 20 jautājumiem jūsu atbilde ir “JĀ”, mums jums ir sliktas ziņas…
3. vieta
3. vietā ierindojās tests “Ja vari iegūt šajā latviešu valodas pārbaudījumā 10 no 12 punktiem, tu esi ģēnijs“. To izpildīja 314 444 interneta lietotāji.
Esi sveicināts latviešu valodas zināšanu pārbaudes testā! Latviešu valoda ir bagāta un skaista, taču tā mēdz sagādāt izaicinājumus pat tiem, kas to lieto ikdienā. Šajā testā pārbaudīsim, kāds ir tavs zināšanu līmenis, tāpēc gatavojies atbildēt uz 12 dažādiem jautājumiem par dažādām tēmām.
Lai veicas un lai šis tests kļūst par iespēju uzlabot zināšanu “robus”!
4. vieta
4. vietā ierindojās tests “Noskaidro, kuras klases līmenī šobrīd ir tavas zināšanas! 12 jautājumi atbilstoši 12 klasēm – līdz kuram tiksi?“. To izpildīja 302 025 interneta lietotāji.
Šoreiz esam izveidojuši testu no 12 jautājumiem, katrs no tiem atbilst kādas noteiktas klases līmenim. Izpildi testu un uzzini, kuras klases līmenī ir tavas zināšanas!
Protams, aicinām to uztvert ar smaidu un kā izklaidi! Vai esi gudrāks par 12. klases skolēnu?
5. vieta
5. vietā ierindojās tests “Atbildi uz 10 jautājumiem, un mēs pateiksim, vai tu viens varētu nedēļu izdzīvot dziļos laukos“. To izpildīja 299 279 interneta lietotāji.
Lauku dzīve – tā ir romantika… Līdz brīdim, kad pazūd WiFi, tumsā sāk parādīties dīvaini trokšņi un vistu bars tevi uzskata par ienaidnieku. Vai tu spētu nedēļu izdzīvot dziļos laukos vai jau pirmajā dienā mēģinātu izsaukt Bolt taksometru, neskatoties uz to, ka tuvākā pilsēta ir 50 km attālumā?
Atbildi uz 10 jautājumiem un noskaidro!
6. vieta
6. vietā ierindojās tests “Uz kādu atzīmi tu vari nokārtot 6.klases eksāmenu dabaszinībās?“. To izpildīja 272 270 interneta lietotāju.
Palēnām jau mācību gads tuvojas izskaņai, līdz ar to arī eksāmeni vairs nav aiz kalniem. Pārbaudi sevi, kādu atzīmi tu varētu saņemt mūsu 6.klases eksāmenā dabaszinībās! Testā ir dažādi jautājumi par šo tēmu, lai pārbaudītu iespējami plašu jautājumu loku. Vai spēsi dabūt 10 balles? Pamēģini! Atceries! Attēli pie jautājumiem ir ilustratīvi, tie nav kā špikeris pareizajai atbildei.
7. vieta
7. vietā ierindojās tests “Vai vari pabeigt tautā zināmus teicienus, frāzes un nosaukumus? Tikai paši asprātīgākie iegūs vismaz 90%“. To izpildīja 264 842 interneta lietotāji.
Piedāvājam asprātīgu asociāciju testu, kurā jānoslēdz tautā zināmi teicieni, nosaukumi un frāzes. Klikšķini, atbildi un noskaidro, cik veikli orientējies latviešu valodā, literatūrā un popkultūrā — no klasikas līdz pat mūsdienām!
8. vieta
8. vietā ierindojās tests “Ja nevari šajā testā iegūt vismaz 50%, tad matemātikā, visticamāk, biji divnieku karalis“. To izpildīja 241 952 interneta lietotāji.
Laiks pārbaudīt, vai tavas matemātikas zināšanas vēl ir formā! Ja nevari šajā testā savākt vismaz 50%, iespējams, skolas dienās biji īsts divnieku karalis vai karaliene.
Trīs…
Divi…
Viens…
Sākam!
9. vieta
9. vietā ierindojās tests “Atbildi uz 12 jautājumiem, un mēs pateiksim, kurā Latvijas pilsētā tev vajadzētu dzīvot“. To izpildīja 225 311 interneta lietotājs.
Dzīvesveids, intereses, ikdienas ieradumi – tas viss nosaka, kur tu justos kā mājās. Vai esi no tiem, kas labprāt pavada vakaru ar draugiem bārā, vai tomēr izvēlas pikniku pie ezera? Vai tev svarīga ir moderna infrastruktūra, vai varbūt tu labāk izbaudi pastaigu pa šaurām, vēsturiskām ieliņām?
Mēs esam sagatavojuši testu, kas ar 12 vienkāršiem, bet trāpīgiem jautājumiem palīdzēs tev noskaidrot, kura Latvijas pilsēta ir tavs likteņa galamērķis. Atbildi godīgi, ļaujies nelielai pašrefleksijai un uzzini, vai tavā nākotnē ir Rīgas debesskrāpji, Cēsu meža takas, Liepājas pludmales, Jelgavas parki, Ventspils piedzīvojumi vai Daugavpils cietokšņa noslēpumi.
Gatavs? Tad ķeries klāt – šis tests ne tikai izklaidēs, bet varbūt pat iedvesmos uz īstu pārcelšanos! Kurā Latvijas pilsētā tev vajadzētu dzīvot? Noskaidrosim tūlīt!
10. vieta
10. vietā ierindojās tests “Sieviešu vai vīriešu dzimtes lietvārds? Ja nevari iegūt 100%, laiks atsvaidzināt savas latviešu valodas zināšanas“. To izpildīja 168 456 interneta lietotāji.
Latviešu valoda ir bagāta un skaista, taču tajā netrūkst arī viltīgu valodas likumu, kas mēdz sagādāt grūtības pat tiem, kuri to lieto ikdienā. Viens no šādiem izaicinājumiem ir lietvārdu dzimtes noteikšana – it kā vienkārša lieta, vai ne?
Ja neiegūsi 100%, varbūt ir īstais brīdis mazliet atsvaidzināt savas zināšanas!
Izmēģini un noskaidro, cik labi tev veiksies!
Lai mazliet vairāk sajauktu jūsu galvu, lietvārdi būs uzrakstīti dažādos locījumos.