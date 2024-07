FOTO: Zane Bitere/LETA Ilustratīvs foto

Bērni un pusaudži Latvijā arvien biežāk savstarpēji sazinās angļu valodā. "Visādas valodas sagrābstās, tikai savējo neprot"







Šobrīd vērojama jauna tendence – bērni un jaunieši arvien vairāk savstarpēji komunicē angļu valodā, ko lielākā daļa no viņiem ir ļoti labi apguvuši. Reizēm gan tas samulsina – kaut kur garām paiet bariņš latviešu bērnu, taču sarunas norit angliski… Vai tas ir labi vai tomēr slikti?

Zane ir latviete, kas dzīvo Norvēģijā, taču laiku pa laikam viesojas Latvijā. Sociālajā vietnē “Threads” viņa raksta: “Kāpēc Latvijā liela daļa jauniešu/bērnu runā savā starpā angļu valodā? Sēžu bērnu laukumiņā, vēroju, kā meita spēlējas, un paralēli redzu un dzirdu, kā kopā tusē bariņš ~10 gadīgu meiteņu. Visas savā starpā runā angliski. Visas latvietes. Es reāli dzirdu, ka ir latvietes. Viena vēl pacēla telefonu, jo zvanīja mamma, un meitene ar viņu runāja bez akcenta un 100% latviski. Un šis nav pirmais gadījums šobrīd, ko dzirdu, kamēr esam te atvaļinājumā. Tendence ir diezgan liela. Identitātes krīze JAU? Vai vienkārši stilīgi?

Piebildīšu, ka es saviem bērniem, pirms braucām uz Latviju no Norvēģijas atvaļinājumā, stingri noteicu, ka kamēr esam Latvijā, runāsim tikai latviski un norvēģu valodu atstāsim mājās, lai omītes nerūc un visiem labs prāts… Bet kaut kā jocīgi. Atbraucām šeit, un vietējie bērni savā dzimtenē pazaudējuši vēlmi komunicēt dzimtajā valodā. Kāpēc???”

“Jāsaka Limuzīna vārdiem: “Visādas valodas sagrabstās, tikai savējo neprot.””

“Malači bērni. Jo brīvāka en sarunvaloda, jo lielākas iespējas. Mācības apmaiņas programmās, studijas ārzemēs, internacionāla darba vieta, informācijas meklēšana starptautiskā līmenī utt. Es tikai atbalstu šo.”

“Tas pats! Mana meita, 13 g.v., ar savu brālēnu, 10 g.v., arī angliski bieži sarunājas un liekas, tas dēļ spēlēm online sākās, tā ir viņu spēļu valoda.”

“Baidoties par to, ka krievu valoda izskaudīs latviešu, ātrāk tas notiks ar angļu valodu. Tas vienkārši modē, tā teikt, tagad. Skumjākais, ka runā jau ļoti bieži gramatiski nepareizi angļu valodā. Un nav brīnums, ka beigās nemāk ne latviski runāt un rakstīt, ne angļu valodā.”

“Reiz viena itāļu pusaudze, viesojoties vienā skolā Latvijā, tā arī esot paprasījusi – kāpēc jūs tik ļoti nemīlat savu valodu? Viņa domāja, ka varbūt vēsturiski kaut kas noticis, kāpēc jaunieši izvēlas runāt angliski. Mācot angļu valodu mazajiem, ir gadījumi, kad māci piem. dārzeņus, bet bērni latviski nezina, kā tos sauc. Nu tas tur sarkanais. Nu tas halovīnu auglis.”

“Jo angļu valoda kopumā ir pasaules valoda. Jo labāk runā angliski – jo lielākas iespējas, vairāk draudzību. Un daudziem jauniešiem tas ir ērti – jaunākais slengs, memes utt ir angliski. Vieglāk izteikties uzreiz ar pareizo kontekstu.”

“No savas pieredzes – kādu laiku daudz izmantoju angļu valodu ikdienā. Tas ļoti palīdzēja attīstīties iekšējai personībai bez vecāku /bernības sabiedrības ierobežojumiem un disfunkcijām. To vērtēju kā ļoti labu pieredzi.”

Līdzīga tēma aizsākta vēl vienā šī paša sociālā medija diskusijā. Arī to rosinājusi kāda mamma. Viņa raksta: “Mani bērni (tīņi) sākuši ikdienā faktiski runāt tikai angliski visur,gan mājās,gan laukos,gan veikalos,gan ar draugiem,gan treniņos. Meitai jautāju kāpēc tā darāt?! Viņa man atbildēja – why not?! Dēls teica to pašu.

It kā liekās forši, ka tik brīvi pārvalda angļu valodu un var apspriest jebkuru tēmu brīvi bez pauzēm, nemeklējot vārdus, bet pie vakariņu galda tas liekas jocīgi….. Man ir jāiespringst, lai atcerētos kā saucās tie vārdi angliski, lai varu iekļauties sarunā. Šis ir kāds jaunais trends?! Vispār ļoti interesanta lieta, maniem bērniem savās sporta komandās ir arī krievvalodīgie bērni, un viņi angliski runā ļoti slikti vai arī vispār nemāk un uzskata, ka pārējiem bērniem ar viņiem jārunā krieviski, latviski arī ļoti slikti runā. Ir bijuši bērni no Amerikas komandā spēlēt, latviešu bērni visi ar viņiem sarunājās angliski, bet krievu bērni vispār nesarunājās. Ko esmu starp bērniem novērojusi, ka latviešu bērni zina kā minimums 2 valodas – latviešu un angļu, bet krievu bērni zina tikai savējo.”

