Bērnu slimnīcā patlaban ar Covid-19 stacionēti trīs bērni







Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Infekciju nodaļā ar akūtu Covid-19 patlaban stacionēti trīs mazie pacienti, aģentūrai LETA pastāstīja BKUS Komunikācijas daļas vadītāja Līga Andžāne.

Ar vienu no šiem pacientiem kopā atrodas arī Covid-19 pozitīva mamma.

Andžāne piebilst, ka Bērnu slimnīca turpina sniegt plašu klāstu ambulatoro pakalpojumu klātienē, vienlaikus pacientiem ir pieejamas arī attālinātās konsultācijas ar Bērnu slimnīcas speciālistiem.

Kā vēstīts, svētdien Latvijā reģistrēti 349 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 17 ar šo slimību sasirgušu personu nāvi, tostarp miris kāds desmit līdz 19 gadus vecs iedzīvotājs, kas ir otrs šāds gadījums Latvijā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā sarucis no 754,9 līdz 751 gadījumam.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 218 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 131 bija vakcinējies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēki bija vecumā no desmit līdz 19 gadiem. SPKC dati liecina, ka līdz šim šajā vecuma grupā bija miris viens ar Covid-19 sasirgušais.

Divi svētdien mirušie bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci – vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Vēl trīs mirušie bija 80 līdz 89 gadus vecis, bet divi – vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.

No visiem mirušajiem 15 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr divi – vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 4305 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 8,1%.