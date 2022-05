Kristapa Blanka vadībā “Riga” uzvarējusi “Daugavpili” un “Mettu”, bet piektdien tiksies ar līderi “RFS”, kas 15 spēlēs iekrājusi par septiņiem punktiem vairāk. Foto: Zane Bitere/LETA

Vairs nevaram atļauties atlaist tālāk tabulā konkurentus – futbola kluba “Riga” galvenais treneris Kristaps Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vairs nevaram atļauties atlaist tālāk tabulā konkurentus, “Latvijas Avīzei” teic futbola kluba “Riga” pagaidu galvenais treneris Kristaps Blanks.

“Riga” sezonu iesāka ar jaudīgu sastāvu un arī galveno treneri vācieša Torstena Finka personā, taču maija vidū pēc 13 spēlēm, komandai ieņemot ceturto vietu, viņš pārcēlās strādāt uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Šīs valsts vienība “Al Nasr” apstiprinājusi, ka Finks būs tās galvenais treneris. Kamēr “Riga” meklē aizvietotāju ārzemēs, komandu vada Kristaps Blanks duetā ar ziemeļmaķedoniešu fiziskās sagatavotības treneri Saško Poposki, kurš faktiski pildīja galvenā trenera pienākumus pagājušajā gadā pēc An­dra Riherta atbrīvošanas. Blankam atšķirībā no Poposka ir UEFA Pro trenera licence.

Finka vadībā “Riga” demonstrēja lēnu un akadēmisku futbolu. Iespējams, daļa vainas meklējama mākslīgo laukumu kvalitātē, taču apstākļi visiem vienādi. Blanks pārliecināts, ka dabīgajos laukumos komanda būs ātrāka. “Ceturtā vieta, protams, nav tas, ko gaidījām. Latvijas specifika, ka ne vienmēr laukumā redzam to, kas ir uz papīra,” atzīst Kristaps Blanks. “Četri zaudējumi bija par daudz, sezonas pirmo daļu var vērtēt ar apmierinošu zīmi, bet ne kā labu. Spēlētāji, kas te ir ne pirmo gadu, zināja, kā ir spēlēt uz māk­slīgajiem laukumiem. Citus gadus, kad kļuvām par čempioniem, esam spēlējuši labāk, mums noteikti ir, kur pielikt.”

Viņš norāda, ka no Finka būs ko paņemt gan attiecībā uz treniņu procesu, gan darba organizēšanas stilu. Finks mēģināja radīt kolektīvā kopības sajūtu, vienādu attieksmi neatkarīgi no ieņemamā amata. “Varēja redzēt Rietumu pieeju, mēs esam pieraduši skatīties no cita punkta, piemēram, spiest uz disciplīnu, pie viņa tā bija maigāka, vairāk uz to, ka spēlētāji ir profesionāļi. Bija interesanti paklausīties viņa pieredzi, kā gājis citos klubos, viņš arī kā spēlētājs uzvarējis Čempionu līgā. Domāju, ka ilgāk varēs pastrādāt kopā, bet tas nepiepildījās,” teic Blanks.

Piektdien “Riga” aizvadīs pirmo spēli šosezon “Skonto” stadionā, tiekoties ar “RFS”. Lielajā derbijā Blankam&Co nav izdevies uzvarēt deviņās spēlēs pēc kārtas. “Pēdējo reizi uzvarējām 2020. gadā,” precīzi atceras treneris, “sērija ieilgusi, ar katru spēli ceram, ka beigsies. Iemesli dažādi – vienā spēlē nepaveicas, citā pretinieki bijuši labāki. “RFS” labs sastāvs, kodols saglabājies, treneris un prasības arī, ir pārliecība. Vieglāk pielāgoties, jo mums parasti pārmaiņas ir lielākas nekā citām komandām. Ja gribam kopvērtējumā par kaut ko cīnīties, nekādā ziņā nedrīkstam zaudēt, jo tad atstatums būs pārāk liels un otrajā sezonas daļā būs problemātiski atspēlēt. 2018. gadā gan izdevās, no jūnija kā sākām, tā nevienu spēli nezaudējām.”

Traumas izsitušas no ierindas virkni pamatsastāva spēlētāju, taču “Rigai” ir garākais un kvalitatīvākais rezervistu soliņš Latvijas virslīgā.