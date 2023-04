Bijušais NASA astronauts Kellijs: “Es lidoju apkārt Zemei… Ja mēs to varam izdarīt, tad kāpēc nevaram atrisināt problēmu Ukrainā?”

Iniciatīva “Ukraine24” balstās uz to, lai mobilizētu slavenus cilvēkus visā pasaulē, lai tādejādi iestātos par Ukrainu un to atbalstītu cīņā pret Krievijas armiju, kas Ukrainā iebruka 2022.gada 24.februārī. Šo slavenību vidū ir arī bijušais NASA astronauts Skots Kellijs (Scott Kelly), kurš tikai dažu mēnešu laikā ir spējis caur globālā pūļa finansējuma piesaistes platformu savākt aptuveni 600 000 eiro. Šī nauda tiks izmantota, lai iegādātos desmit ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotas ātrās palīdzības mašīnas, vēstīja ārvalstu medijs Euronews.

Bijušais ASV astronauts Kellijs ir 59 gadus vecs. Viņam kopā ar Krievijas kosmonautu pieder rekords par ilgāko uzturēšanos Starptautiskajā kosmosa stacijā (SKS). Kellijs bez pārtraukuma kosmosā ir pavadījis sešus mēnešus un piedalījies četrās kosmosa misijās.

Kellijs ir viens no “United24” globālās pūļa finansējuma piesaistīšanas kampaņas, ko Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsāka, lai palīdzētu savai valstij. Inicitatīvas “United24” pārstāvji bija sazinājušies ar NASA astronautu Kelliju pagājušā gada oktobrī. Kellijs medijam “Euronews” skaidroja: “Es domāju, ka iemesls, kāpēc ar mani sazinājās vai drīzāk es zinu, kāpēc ar mani sazinājās – tāpēc, ka es tiku pamanīts, jo kopš kara sākuma esmu bijis ļoti aktīvs sociālajos medijos.”

Kellijs ir gatavs nekavējoties palīdzēt Ukrainai. Tāpat arī aktieris Marks Hemils, dziedātāja Bārba Streizande un britu uzņēmējs Ričards Brensons ir iniciatīvas “United24” vēstnieki.

Branson discussed the details of his cooperation with @ZelenskyyUa , during an in-person meeting in Kyiv. https://t.co/sDcBnPZXbA pic.twitter.com/LnGYkD5tZi

Tikai dažu mēnešu laikā bijušajam astronautam Kellijam ir izdevies savākt aptuveni 600 000 eiro, kas tiks izmantoti, lai iegādātos desmit ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotas ātrās medicīniskās palīdzības mašīnas. Izrādās, Kellijs pats jaunībā esot bijis ātrās medicīniskās palīdzības feldšeris, tāpēc zina, cik svarīga ir pirmā medicīniskā palīdzība.

“Kosmosa lidojuma apkalpē vienmēr ir divi dalībnieki, ar kuriem var sazināties par medicīniska rakstura jautājumiem. Ja uz kosmosa kuģa ir ārsts, tad parasti viņš ir viens no šiem diviem runātājiem. Savas pieredzes dēļ es vienmēr esmu bijis viens no viņiem, tāpēc man tas ir kaut kas svarīgs – gandrīz vai nostalģisks,” atzinis Kellijs.

2022. gada novembrī bijušais astronauts Kellijs bija devies uz Ukrainu, kur viņš tikās ar karā ievainotiem bērniem slimnīcās un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

Un NASA astronautam Kellijam ir radies jautājums, kāpēc gan vēl nav rasts risinājums karam Ukrainā…

“Mums uz Zemes ir problēmas, un es lidoju apkārt Zemei šajā miljardiem dolāru vērtajā kosmosa stacijā. Iespējams, ka tā ir visgrūtākā un delikātākā lieta, ko mēs jebkad esam darījuši. Un, ja mēs to varam izdarīt, tad kāpēc mēs nevaram atrisināt šo problēmu Ukrainā?” jautā Kellijs.

🚑@StationCDRKelly‘s fundraiser is complete!

$650k was raised for ambulances.

Some of them have already been dispatched to different regions of🇺🇦Soon, we will purchase more reanimobiles, equipped with the best medical equipment.

Thanks to everyone who contributed to this project! pic.twitter.com/b08MyIWVtD

— U24 (@U24_gov_ua) March 30, 2023