Bijušajai Ogres deputātei par gandrīz 17 000 eiro "izsaimniekošanu" piespriež sabiedriskos darbus







Zemgales rajona tiesā Ogrē izskatīta krimināllieta, kurā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu apsūdzēta bijusī Ogres novada domes deputāte un pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” direktore Ligita Zadvinska. Tiesa lēma sodīt viņu ar 200 stundām sabiedriskā darba.

Sešpadsmit sējumos iešūtās krimināllietas materiālu izskatīšana un tiesas izmeklēšana prasīja četrus ar pusi gadus un vairāk nekā 40 sēdes. Iztiesāšanas gaitā apsūdzētā Zadvinska atzina gan savu vainu, gan pašvaldībai nodarītā mantiskā kaitējuma apmēru (16 982,48 eiro). Atlīdzināt viņa bija gatava tikai nelielu daļu no tā – 1332,42 eiro.

Tiesas spriedums vēl nav stājies spēkā, to iespējams pārsūdzēt.

Nelikumīgi pabalsti un piemaksas

Ligita Zadvinska, būdama Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” direktore, laikā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam parakstījusi vairāk nekā 50 nelikumīgu rīkojumu par piemaksu un pabalstu izmaksu iestādes darbiniekiem. Šo pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu bija konstatējuši Valsts kontroles (VK) speciālisti.

Nelikumīgi izmaksātā summa bijusi pat lielāka, jo atsevišķus rīkojumus parakstīja Zadvinskai padotie struktūrvienību vadītāji. Pret Zadvinskas padotajiem apsūdzība gan netika celta, jo viņi parakstīja tikai tos rīkojumus, kas attiecās uz darbiniekiem, kuru vārds un uzvārds, kā izskanēja tiesā, ir tieši tāds pats kā direktores dēlam un vedeklai. Nav grūti uzminēt, ka tā tika darīts, lai aģentūras vadītāja nenonāktu acīmredzamā interešu konfliktā.

Dēlam un vedeklai izmaksāto piemaksu summu pašvaldība no L. Zadvinskas neprasa atpakaļ, bet citādi ir ar viņas vīram izmaksāto pabalstu. Arī Zadvinskas laulātais bija pieņemts darbā viņas vadītajā aģentūrā. Tieši tajā periodā, kuru pārbaudīja Valsts kontrole, viņš pārtrauca darba attiecības ar Ogres novada Kultūras centru, bet aģentūras direktore Zadvinska izdeva rīkojumu par to, ka darbiniekam izmaksājams atlaišanas pabalsts – 1332,42 eiro. Jāatgādina, ka tas viss notika ekonomiskās krīzes laikā, kad Latvijā tika samazinātas algas, minimizētas piemaksas, bet daļa pabalstu vispār tika atcelti.

Neesot zinājusi par taupības režīmu

Apsūdzētā savā liecībā atzina, ka neesot cītīgi sekojusi līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tāpēc neesot zinājusi par taupības režīmu, kāds tolaik bija noteikts valstī. Rīkojumus par piemaksām aģentūras darbiniekiem viņa izdeva, lai atlīdzinātu viņiem par papildu veicamajiem darbiem, piemēram, izdekorējot telpas pasākumiem. Tāpat ar piemaksām tika atalgoti māksliniecisko kolektīvu vadītāji, kuriem atšķīrās gan slodzes, gan viņu audzēkņu sasniegumi. No cietušās pašvaldības puses izskanēja, ka par iemeslu tādai sistēmai bija ne līdz galam sakārtotie darba līgumi.

Starp citu, Ogres novada pašvaldībai sākotnēji nekādu pretenziju pret kultūras iestādes vadītāju nebija. Vēl vairāk – jau pēc tam, kad Valsts kontrole revīzijas laikā bija atklājusi minētās nelikumības, Ogres novada pašvaldības dome 2012. gadā L. Zadvinsku apstiprināja tajā pašā amatā uz vēl vienu termiņu. Toreizējais domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs Valsts kontrolei sniedza atbildi, ka Zadvinskas rīcības rezultātā pašvaldībai materiālie zaudējumi neesot nodarīti.

Kriminālprocess pēc varas maiņas

2015. gadā kriminālprocess par to, ka L. Zadvinska ļaunprātīgi izmantojusi savu dienesta stāvokli, tomēr tika sākts. Grūti to nesaistīt ar apstākli, ka no 2009. līdz 2013. gadam Zadvinska bija Ogres novada pašvaldības domes deputāte, turklāt tika ievēlēta no tobrīd valdošās partijas “Ogres novadam” saraksta. Šī saraksta līderis Edvīns Bartkevičs gandrīz 20 gadus bija domes priekšsēdētājs.

L. Zadvinska kandidēja arī 2013. gada pašvaldību vēlēšanās, bet deputātes mandātam viņai balsu izrādījās par maz. Bartkevičs gan arī toreiz tika ievēlēts domē un sākumā tika izraudzīts par priekšsēdētāju, bet 2014. gadā viņš ar deputātu balsu vairākumu no šī amata tika gāzts un nonāca opozīcijā. Tāds notikumu pavērsiens nopietni ietekmēja aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” vadītājas Zadvin­skas karjeru – 2015. gada 20. martā viņa pirms termiņa pameta šo amatu. Tieši tajā laikā tika sākts kriminālprocess par vismaz piecus gadus senajiem notikumiem.

Arī lietas izskatīšana tiesā nemaz tik raiti nevedās, tomēr šovasar procesa dalībnieki nonāca līdz debatēm, kurās valsts apsūdzību uzturošā prokurore Santa Berga lūdza tiesnesi Punti atzīt apsūdzēto Ligitu Zadvinsku par vainīgu.

Naudas nav…

Tiesas spriedums precīzi sakrita ar prokurores viedokli – Ligitai Zadvinskai piespriestas 200 stundas darba sabiedrības labā. Nekāda papildsoda gan viņai nav, bet būs jāatlicina Ogres novada pašvaldībai tās pieteiktā mantiskā kompensācija – 16 982,48 eiro. L. Zadvinska jau tiesā pauda, ka viņai tādas naudas neesot, viņa varētu maksāt labi ja 20 eiro mēnesī.

Ligita Zadvinska arī šobrīd ir valsts amatpersona – Iepirkumu komisijas locekle Rakstniecības un mūzikas muzejā. Amatpersonas deklarācijā redzams, ka pirms 12 gadiem Zadvinskai kop­īpašumā piederējuši četri nekustamie īpašumi – māja, dzīvoklis, zemes gabali. Ap to laiku, kad viņas vadīto aģentūru pārbaudīja Valsts kontroles speciālisti, no deklarācijas pazuda dzīvoklis Ogrē un zeme Ogresgalā, kas viņai bija kopīpašumā ar vīru, bet to vietā parādījās parādsaistības – vairāk nekā 14 000 eiro. Krimināllietas izmeklēšanas laikā apsūdzētā atbrīvojusies arī no mājas ar zemi un zemesgabala Pāvil­ostā. Šobrīd viņai palikušas tikai kredītsaistības, kā arī īrēts dzīvoklis un lietošanā paņemta automašīna.