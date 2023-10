FOTO: Unsplash.com

Ērtības vārdā zaudēts privātums: viedierīces par mums zina vairāk, nekā spējam iedomāties Ieteikt







Vai jūsu mājas ir “viedā” ierīce? Ja domājat, ka atbilde ir “nē”, tad gandrīz noteikti maldāties. Viedierīces ir lēnām pārņēmušas varu neatkarīgi no tā, vai mēs to apzināmies vai nē – sākot no printeriem un skaļruņiem līdz ledusskapjiem un televizoriem. Un tās visas prot “spiegot”, ziņo “This Money“.

Mūsdienās lielāko daļu mājas viedierīču var savienot ar internetu, kā arī viedtālruni. Tas pārvērš jūsu tālruni par tālvadības pulti jūsu mājām, pat ja esat ārpus tās.

Var ieslēgt trauku mazgājamo mašīnu, kamēr staigājat ar suni, uzvārīt tasi tējas, kamēr tīrāt zobus (ar viedo zobu birsti, kas pateiks, vai esat pietiekami ilgi tīrījis augšējos molārus), ieskatīties ledusskapī pat tad, kad atrodaties lielveikalā. Diez vai ir kāda ierīce vai sīkrīks, ko nevarētu padarīt “gudru”.

Bet ērtības vārdā mēs varam zaudēt privātumu.

Viedierīču izmantošana nozīmē, ka mēs pastāvīgi nododam personas datus dažu pasaules lielāko ražotāju rokās: mūsu fotoalbumi, adrešu grāmatas, precīza atrašanās vieta, pat intīma informācija par mūsu veselību un seksuālo dzīvi.

Visi šie dati tiek ievākti, izmantojot kādreiz nekaitīgas ierīces, piemēram, veļasmašīnas, krāsnis un televizorus.

Kā tas notiek?

Ir divas galvenās metodes. Pirmkārt, daudzām ierīcēm var nebūt kameras vai mikrofona, lai jūs izspiegotu, taču tām ir izsekotāji — programmatūra, kas var nosūtīt ražotājam datus par to, kā jūs to lietojat.

Ko ražotājs dara ar datiem? Viņi tos var pārdot reklāmas uzņēmumiem, jo īpaši “Google”, “Meta” vai “TikTok”.

Vēl satraucošāks ir fakts, ka daudzi ražotāji uzstāj, ka ierīce jāpievieno saistītai tālruņa lietotnei.

“Iespējams, jūsu tālrunis kļūs par atspēriena punktu, lai ražotājam nodotu citas lietas, piemēram, kontaktinformāciju [no jūsu adrešu grāmatas],” saka Deivids Ems, kiberdrošības uzņēmuma “Kaspersky Lab” vecākais drošības pētnieks.

Jums tiks lūgts piešķirt lietotnei konfidencialitātes atļaujas, un lielākā daļa cilvēku neizlasa visu informāciju; dažas lietotnes pēc noklusējuma automātiski piekļūst personas informācijai, piemēram, jūsu vārdam, e-pastam un atrašanās vietai.

Šķiet, ka daudzi automašīnu ražotāji pat apkopo informāciju par jūsu seksuālo dzīvi, kas ir dziļi aprakta viņu privātuma politikā. Piemēram, tiklīdz tālruni pievienojat automašīnai, tas var lejupielādēt visu jūsu adrešu grāmatu un bieži vien arī īsziņas.

Automašīnu ražotāji teorētiski var redzēt, ko jūs esat skatījies tiešsaistē un ko ieraksta jūsu iebūvētās kameras. Jūsu automašīna pat zina, ka apmeklējat ārstu.

“Manuprāt, tā ir uzticības ļaunprātīga izmantošana,” saka Tonijs Smits, uzņēmuma “Rightly” galvenais tehnoloģiju speciālists, kas palīdz patērētājiem iegūt lielāku kontroli pār saviem personas datiem.

Tātad, no kurām ierīcēm vajadzētu uzmanīties un kādu informāciju tās apkopo?

Automašīna

Lielākā daļa automašīnu tagad ir datori uz riteņiem. Tas ir lieliski, ja jums jāuzzina riepu spiediens, taču tas ir briesmīgi privātuma dēļ.

“Mozilla Foundation”, kas aizstāv interneta privātumu un izmeklē autobūves uzņēmumus, teica: “Mūsdienu automašīnas ir privātuma murgs…Tās var ievākt īpaši intīmu informāciju par jums — no jūsu medicīniskās informācijas, jūsu ģenētiskās informācijas līdz jūsu seksuālajai dzīvei. Tāpat tā uztver informāciju par to, cik ātri braucat, kur braucat un kādas dziesmas atskaņojat savā automašīnā.”

Viņi to dara, piekļūstot jūsu tālrunim, kas jums ir jāsavieno ar automašīnu, piemēram, lai atskaņotu mūziku. Kad viņi ir piekļuvuši jūsu tālrunim, viņi var pārbaudīt jūsu veselības izsekošanas lietotnes un citu personisko informāciju, piemēram, īsziņas.

Visas 25 “Mozilla” pārbaudītās automašīnu markas ieguva vājus rezultātus. Sliktākie rezultāti – markai “Tesla”. Šogad atklājās, ka “Tesla” darbinieki ir dalījušies ar video kameru ierakstiem no klientu automašīnām.

Tālāk sekoja “Nissan”, kura privātuma politika ietver datu vākšanu par jūsu “seksuālajām darbībām”.

Arī “Kia” norāda, ka savā privātuma politikā var apkopot informāciju par jūsu seksuālo dzīvi vai orientāciju.

Kā viņi to dara? “Mēs neesam pārliecināti — tas padara to vēl problemātiskāku,” norāda “Mozilla” pētnieki, kuri apgalvo, ka “Kia” un “Nissan” nav komentējuši šo problēmu.

Kad tālrunis ir savienots ar automašīnu un esat devis atļauju automašīnu uzņēmumam piekļūt jūsu datiem, teorētiski tas varētu izmantot jūsu veselības lietotnes vai iepazīšanās lietotnes, lai uzzinātu vairāk par jūsu seksuālo dzīvi. Bet mēs nezinām, vai viņi to kādreiz ir darījuši.

Miega izsekotājs

Dažādi “gadžeti”, kas izseko miegu vai soļus, ir arvien izplatītāki. Tie uzrauga ne tikai cilvēku soļus un sirdsdarbības ātrumu vingrošanas laikā, bet arī viņu miegu naktī, stresa līmeni un menstruālo ciklu.

Ķīnas uzņēmums “Xiaomi” piedāvā produktu “Smart Band”, kas ir labi novērtēts un diezgan lēts. Tomēr “Mozilla Foundation” pētniekiem ir bažas par to, kādus datus uzņēmums nodod trešajām pusēm.

Lai gan “Xiaomi” uzsver, ka tā kopīgo informāciju tikai tur, kur tā ir likumīga, “Mozilla” secina: “Šī ierīce apkopo daudz personiskās informācijas, un mēs nevaram precīzi noteikt, kur visa šī personiskā informācija nonāk neskaidrajā privātuma politiku pasaulē.”

Durvju zvans

Viedie durvju zvani ļauj jums redzēt un runāt ar ikvienu, kas atrodas pie jūsu durvīm, pat ja atrodaties citā valstī, izmantojot tālruņa lietotni, kas ir savienota ar kameru un mikrofonu uz durvju zvana.

“Ring”, kas pieder “Amazon”, ir visveiksmīgākais viedais durvju zvans tirgū. Viņi norāda: “Jūsu privātums ir mūsu prioritāte”.

Tomēr šogad ražotājiem tika uzlikts naudas sods 5,8 miljonu dolāru apmērā pēc tam, kad ASV bāzētā Federālā tirdzniecības komisija konstatēja, ka “Ring” sniedza “katram darbiniekam, kā arī simtiem Ukrainā bāzētu trešo pušu darbuzņēmēju, pilnīgu piekļuvi katram klienta videoklipam neatkarīgi no tā, vai darbiniekam vai darbuzņēmējam šī piekļuve patiešām bija nepieciešama, lai veiktu savu darba funkciju.”

“Ring” uzstāj, ka kopš tā laika drošība ir pastiprināta, un noliedz, ka būtu pārkāpts likums.

Televīzija

Lielākā daļa televizoru ir “viedie” un straumē, piemēram, “Netflix” vai “Disney+” pārraides, no interneta. Bet viņi arī apkopo datus. Izmantojot automātisko satura atpazīšanu, TV veidotāji pārrauga to, ko jūs skatāties, un pārdod informāciju reklāmdevējiem, lai atlasītu savas reklāmas.

Lielākā daļa televizoru ļauj jums no šīs opcijas atteikties, bet “LG”, “Samsung” un “Sony” pievieno to konfidencialitātes politikā pie “akceptēt visu”.

Veļas mašīna

Lielākā daļa mūsdienu veļas mazgājamo mašīnu vēlas, lai jūs savienotu pārī ierīci ar ražotāja lietotni savā tālrunī. Viņi saka, ka tas ir, lai optimizētu mašīnas vienmērīgu darbību.

Bet tas nozīmē nodot informāciju par sevi. Piemēram, “Hoover” neļaus izmantot lietotni, nezinot, kad klienti ir dzimuši, un, ja izmantojat “Android”, tā vēlas piekļūt jūsu tālruņa adrešu grāmatai.

Tā arī vēlas uzzināt jūsu atrašanās vietu, apgalvojot, ka tai ir nepieciešama šī informācija “laika prognozei optimālai veļas mazgāšanas ciklu plānošanai”.

Cepeškrāsns

“Bosch” lepojas ar to, ka tās 8. sērijas sensoru krāsns ir darbināma ar mākslīgo intelektu.

Laiki, kad kūka bija jādur ar iesmu, lai noskaidrotu, vai tā ir ideāli izcepusies, ir beigušies. Tagad kameras cepeškrāsnī un tehnoloģija, kas savienota ar

“HomeConnect” lietotni, nozīmē, ka cepeškrāsns nosūtīs jums ziņojumu, kad tas būs paveikts. Bet ērtības labad jums ir jāatsakās no daudzu datu, tostarp jūsu atrašanās vietas, video un attēlu, privātuma.

Ledusskapis

Dažiem viedajiem ledusskapjiem pie durvīm ir digitāls ekrāns, no kura varat sūtīt ziņojumu saviem bērniem. Dažos ir iebūvētas iekšējās kameras, lai jūs, atrodoties lielveikalā, tālrunī redzētu, vai piens ir beidzies.

“LG” ir lietotne “ThinQ”, kas savieno dažādas LG ierīces ar balss aktivizētu skaļruni. Lejupielādējot šo lietotni, jūs piekrītat, ka “LG” apkopo datus par jūsu vārdu, atrašanās vietu, balsi un profila attēlu.

Tās konfidencialitātes politikā teikts, ka tā koplieto datus ar trešajām pusēm, tostarp “Google”: “Mēs varam vākt personas informāciju par jūsu tiešsaistes darbībām vietnēs un savienotajās ierīcēs laika gaitā un trešo pušu vietnēs, ierīcēs, lietotnēs un citās tiešsaistes funkcijās un pakalpojumos,” saka LG. .

Tāpat kā daudzas šādas politikas, formulējums ir plašs un neskaidrs, aptverot gandrīz visu, ko darāt tiešsaistē, un tas nozīmē, ka jūs piešķirat ledusskapja ražotājam tiesības vākt milzīgu daudzumu personas datu.

Kā kontrolēt nodotos datus?

Dodieties uz sava tālruņa iestatījumiem, noklikšķiniet uz “Privātums un drošība”, pēc tam noklikšķiniet uz “Izsekošana”. Tas parādīs, kuras lietotnes mārketinga nolūkos izseko jūsu darbībām citu uzņēmumu vietnēs. Noņemiet visu.

Apskatiet “atrašanās vietas pakalpojumus”, lai redzētu, kuras lietotnes uzrauga jūsu atrašanās vietu. Protams, navigācijas funkcijai tas ir vajadzīgs, bet vai jūsu viedajam ledusskapim arī?

Vai jums ir viedais skaļrunis? “Alexa” un “Google Assistant” iestatījumos varat iestatīt, lai balss ieraksti tiktu automātiski dzēsti, nevis saglabāti pēc noteikta laika.