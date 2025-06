Biļešu skandāls Dziesmu svētkos: kultūras ministre piedāvā risinājumu, kā glābt nākamos svētkus, bet kāpēc tas netika darīts jau šoreiz? Ieteikt







Kultūras ministre Agnese Lāce (Progresīvie), viesojoties TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, komentēja sabiedrības sašutumu par biļešu tirdzniecības procesu uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Ministre atzina, ka biļešu izpārdošana raisījusi pamatotu neapmierinātību, īpaši no vecākiem, kuri nav spējuši iegādāties biļetes.

“Šobrīd sociālajos tīklos redzam, ka ir sarūgtinājums par to, kā biļešu tirdzniecība ir noritējusi,” atzina ministre, norādot, ka šī situācija neapšaubāmi prasa uzlabojumus.

Agnese Lāce uzsvēra, ka iepriekš Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos tika izmantoti mehānismi, lai rezervētu daļu biļešu pašiem dalībniekiem un viņu ģimenēm: “Vispārējos Dziesmu svētkos apmēram 25% biļešu šādā veidā tika rezervētas. Otrs – nodrošināt, kā notiek biļešu tālāka tirdzniecība. Tas ir tehniski sarežģītāks un dārgāks risinājums, bet tiem, kas ir kādreiz iegādājušies biļetes, piemēram, uz kādas superzvaigznes koncertu ārvalstīs, zina, ka personalizētas biļetes drīkst tikt tirgotas tālāk tikai noteiktā vietnē. Tur tiek verificēts to īstums.”

Komentējot jautājumu, vai uz nākamajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem būtu iespējams jau mainīt biļešu iegādāšanās kārtību, lai izvairītos no tā, ka cilvēkiem biļetes jāiegādājas no spekulantiem, ministre norādīja: “Šis noteikti būs viens no apsvērumiem, ko organizatori vērtēs. Kā jau pēc katriem svētkiem, arī pēc šiem būs izvērtēšanas konference un pētījums. Vērtēs arī biļešu tirdzniecību kā vienu no aspektiem.”

Ministre arī uzsvēra, ka būtu jēgpilni, ja Dziesmu svētkiem būtu vienots organizatoriskais modelis gadu no gada – tas ļautu izvairīties no problēmām turpmāk.

Vienlaikus Lāce aicināja sabiedrību neatteikties no svētku pieredzes pilnībā. “Es tiešām ceru, ka varēs izbaudīt tos notikumus, kas būs pilsētvidē, kas būs pieejami arī bez maksas, un ka izdosies pieredzēt to svētku burvību arī citā veidā, tomēr to sašutumu es, protams, saprotu,” uzsvēra ministre.