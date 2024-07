Ekrānuzņēmums no “Facebook”

Vai esat kādreiz iedomājušies, ka varētu saņemt sūtījumu no bišu dravas? Nē? Šāds scenārijs teju kļuvis par īstenību.

Uzņēmums “Omniva” savā “Facebook” kontā dalījies ar visnotaļ amizantu atgadījumu- vienu no pakomātiem ir apsēdušas bites jeb, kā pats uzņēmums raksta: “”Omniva” kvalitāti augstu novērtējis un vienu no mūsu pakomātiem par savām mājām izvēlējies bariņš bišu.”

Kā bites nokļuva pakomātā? Tas joprojām nav zināms. Par laimi, ar biškopja Uģa Mālnieka palīdzību, visai savdabīgais incidents ir atrisināts, un pakomātu iecienījušajām bitēm tiks meklētas jaunas mājas.