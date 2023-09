Foto: Zane Bitere/LETA Pasta sūtījumu pakalpojuma sniedzējas SIA “Omniva” pakomāti.

Simtiem klientu sūdzas "Omniva" par gadījumiem, kad krāpnieki viņiem nosūtījuši e-pasta vēstules un īsziņas







Uzņēmums “Omniva” informē, ka pēdējās nedēļas laikā ievērojami aktivizējušies krāpnieki, kuri izmanto dažādas shēmas, kas vērstas uz klientu datu un finanšu informācijas izkrāpšanu, tā portālam LA.LV pavēstīja “Omniva” Komunikācijas un ilgtspējas projektu vadītāja Madara Aldiņa.

Uzņēmuma rīcībā ir nonākusi informācija par krāpšanas mēģinājumiem, izmantojot e-pasta vēstules un īsziņas, ko šķietami sūtījusi “Omniva”. Par šiem krāpšanas mēģinājumiem pēdējo dienu laikā uzņēmums saņēmis simtiem zvanu un ziņu no saviem klientiem.

Aktuālajās krāpniecības shēmās cilvēki tiek informēti par, piemēram:

• Jaunu sūtījumu saņemšanu ar lūgumu noklikšķināt uz saites, lai precizētu sūtījuma saņemšanas adresi vai saņemtu naudu (angļu valodā).

• Pakas nosūtīšanu un lūgumu samaksāt muitas nodokli.

• SMS ar apsveikumu par jaunas preces iegādi un aicinājumu saņemt naudu u.c.

Omniva vērš uzmanību, ka šajos ziņojumos norādītie sūtījumu numuri nav pareizi, bet, piemēram, SMS tekstā norādītā naudas saņemšanas iespēja ir pakalpojums kādu Omniva nenodrošina. Savukārt izmantotā interneta vietne ir vizuāli līdzīga Omniva mājas lapai.

Omniva aicina arī situācijas, ja gaidāt kādu sūtījumu, būt ļoti uzmanīgiem. Gadījumos, ja e-pasta adrese, no kuras nāk šis ziņojums šķiet aizdomīga, noteikti vajadzētu izvairīties no tās atvēršanas vai klikšķināšanas uz saitēm. Omniva Latvijā izmanto domēnu “omniva.lv” un ziņas pienāks tikai no e-pasta adreses, kas beidzas ar @omniva.lv. Arī, ja saņemat SMS, šķietami, no Omniva ar aicinājumu, piemēram, saņemt naudu, lūdzam saites nevērt vaļā, jo šādus SMS Omniva nekad nav sūtījusi un nesūtīs, jo tādu pakalpojumu nenodrošina.

Tāpat arī esam konstatējuši gadījumus, kad krāpnieki sazinās ar sludinājumu ievietotājiem dažādās marketplace platformās un aicina preču pārdevējus ievadīt savu bankas informāciju it kā piegādes pakalpojumu sniedzēju mājas lapās, lai saņemtu samaksu par savu preci. Atgādinām, ka šādus pakalpojumus (apmaksas veikšana) nedz Omniva, nedz citi pakalpojumu sniedzēji nepiedāvā un tas ir viens no veidiem kā krāpnieki piesavinās finanšu līdzekļus.

Omniva atkārtoti aicina klientus būt īpaši piesardzīgiem, rīkojoties ar saviem personiskajiem datiem, neklikšķināt uz aizdomīgām saitēm, kā arī un nesniegt informāciju saitēs, ko atsūtījuši svešinieki vai kas šķiet kļūdainas, iepriekš nepārliecinoties par šo saišu patiesumu.

