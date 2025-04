Publicitātes foto

"Bite Latvija": Augošie kiberriski veicina privātā un publiskā sektora interesi par drošiem tīkla risinājumiem







Pieaugot kiberdrošības riskiem, būtiski mainījusies uzņēmumu pieeja tīkla pārvaldībai – vairs nepietiek tikai ar stabilu interneta pieslēgumu, uzsver “Bite Latvija” Platjoslas un IKT infrastruktūras direktors Dmitrijs Ņikitins. Arvien vairāk organizāciju izvēlas kompleksus tīkla risinājumus, kas ietver gan drošības pakalpojumus, gan tīkla infrastruktūras pārvaldību, tostarp ierīču nomu un ārpakalpojumus. Tas ļauj uzņēmumiem koncentrēties uz savu pamatdarbību un vienlaikus būtiski samazina nepieciešamību pēc dārgiem kapitālieguldījumiem.

“Bite Latvija” novērojusi, ka pēdējos piecos gados būtiski audzis pieprasījums pēc pārvaldītiem tīkla risinājumiem. Arvien vairāk uzņēmumu izvēlas uzticēt tīkla infrastruktūras pārvaldību ārējam pakalpojumu sniedzējam, lai nodrošinātu profesionālu IT atbalstu, operatīvu reaģēšanu uz apdraudējumiem un resursu optimizāciju. Šādi risinājumi ietver gan drošu interneta pieslēgumu un sakaru kanālus, gan iekārtu konfigurēšanu, uzturēšanu, atjaunināšanu un 24/7 uzraudzību.

Šo pieeju aizvien biežāk izvēlas arī valsts sektors. Ierīču noma, kas tradicionāli vairāk izmantota uzņēmējdarbībā, kļūst par efektīvu risinājumu arī publiskajām iestādēm, jo ļauj izvairīties no sarežģītiem iepirkumu procesiem un papildu izdevumiem par iekārtu uzturēšanu. Turklāt tiek saglabāta iespēja saņemt pilnu pakalpojumu komplektu – no konfigurācijas līdz IT speciālistu atbalstam, kas nodrošina nepārtrauktu sistēmu darbību un ātru problēmu novēršanu.

Šādu modeli jau veiksmīgi izmanto, piemēram, “Bite Latvija” sadarbībā ar Labklājības ministriju, nodrošinot datu pārraides tīkla savienojumus vairāk nekā 120 iestādēm visā Latvijā. Pakalpojums ietver drošus sakaru kanālus, tīkla iekārtu nomu un 24/7 uzraudzību, kas ļauj iestādēm elastīgi pielāgoties mainīgām vajadzībām un efektīvi pārvaldīt savus resursus.

Vienlaikus ar mūsdienīgām iekārtām un tehnoloģijām nepietiek – tīkla drošības pārvaldībai nepieciešami augsti kvalificēti IT speciālisti. Taču Latvijā šo speciālistu pieejamība ir ierobežota, un ne visiem uzņēmumiem ir iespēja veidot plašas iekšējās IT komandas. Tāpēc aizvien vairāk uzņēmumu izvēlas sadarboties ar vienu uzticamu pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina centralizētu un profesionālu tīkla infrastruktūras pārvaldību.

Kā liecina jaunākie pētījumi, pēc kiberuzbrukuma 43 % uzņēmumu zaudē esošos klientus, bet gandrīz pusei ir grūtības piesaistīt jaunus. Šie dati spilgti iezīmē, cik būtiska mūsdienās ir tīkla drošība – ne tikai uzņēmuma reputācijas, bet arī biznesa ilgtspējas nodrošināšanai.

Viens no jaunākajiem “Bite Latvija” piemēriem ir sadarbība ar Baltijā ievērojamu izklaides, ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumu grupu. Tās ietvaros pilnībā atjaunota tīkla infrastruktūra, izstrādāts jauns tīkla dizains, nomainītas ierīces un uzstādīti rezervēti interneta pieslēgumi, tādējādi nodrošinot gan drošību, gan nepārtrauktu darbību.