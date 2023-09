Andris Bite par valdības deklarāciju: Izskatās, ka to “sacepa” pēdējā vakarā – viss ir tādā kā sajūtu līmenī Ieteikt







Tad, kad mīlas trīsstūris, kurā ir Jaunā Vienotība, ZZS un Pprogresīvie prezentēja koalīcijas punktus, valdības deklarācija no Andra Bites puses uzreiz tika raksturota kā sūdīga, principā – labāk nebūtu pat rādījuši. Šādi TV24 raidījuma “Kārtības rullis” tematu iesāk raidījuma vadītājs. Kāpēc tā ir tāda, kāda ir – pavāja?

Bite, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents, saka, ka var tikai minēt, kāpēc tā, jo no vienas puses informācija ir dažāda – koalīcija sacīja, ka strādājusi pie deklarācijas jau no pavasara, bijušas pārrunas un daudz darbošanās. “Pēc tam deklarāciju mums neiedeva pat apskatīties, mēs atradām to nopublicētu jau kā projekts, nevis kā vismaz sociālajiem partneriem.”

Iepriekšējā reizē tomēr diezgan daudz laika ieguldījām, saka Bite, un kā izrādījies, bezjēdzīgi. Šoreiz tas viss izskatās, ka tas viss sacepts pēdējā vakarā. Kas to rakstīja? Vai mākslīgais intelekts, vai paši – nav zināms, smejas eksperts, bet, viņaprāt, izskatās, ka lai jebkas, kas notiktu jau praksē un kā tas ietu darbu izpildē, tad viss būs zem šīs deklarācijas. Tik apaļi tiek nenoteikti, bez kaut kādām izmērāmām lietām, pēc kurām var vadīties un izvērtēt, vai šī deklarācija tika īstenota dzīvē vai ne.

“Nav pārliecības un nav vienošanās, kā tad mēs tālāk ejam un kādus pasākumus mēs veidojam, tad labāk uztaisīsim tādu ļoti apaļu tādā sajūtu līmenī. Kaut vai Ekonomikas sadaļā – ekonomiskā transformācija, viedā reindustrializācija vai kas vispār no dienaskārtības tur ir pazudusi. Ir šis tas pieminēts, bet ambīcijas nav.”

Bite vērš uzmanību uz to, ka valdības deklarācijā nekas nav pateikts konkrēts, piemēram: “Jā, mēs esam atpaliekam saviem kaimiņiem, mēs gribam, viņus noķert, mums tāpēc jāaug kaut vai ar 5% IKP pieaugumu gadā, jāpanāk kāda vadlīnija, pēc kā mēs varam tālāk skatīties; vai mēs ejam pēc plāna, vai neejam pēc plāna. Viņi sakot, ka tas viss būs rīcības plānā.

“Man ir neliela cita baža, ka vismaz ekonomikas plānā, vai vismaz ekonomikas plānā nav tā, kad viņi paši ir zaudējuši ticību tam, ka vispār var kaut ko labot un ka tas ir izdarāms. Man ir tāda sajūta – un tas ir ļoti bēdīgi. Es tā jūtu tajās sarunās, ka nekādi ekonomiskie izrāvieni nebūs,” tā savas bažas raksturo Bite.