"Black Duck Invest" jau devītais zaudējums Latvijas un Čehijas tiesās







“Black Duck Invest” (BDI) mēģinājumi pieteikt tiesības uz SIA “Olmafarm” piederošajām “Olainfarm” akcijām cietuši jau devīto sakāvi Latvijas un Čehijas tiesās. Turklāt manipulācijas “BDI” apgalvojumos par akciju pirkuma līguma slēgšanas apstākļiem izgaismojuši arī divi starptautiski atzīti uzņēmumi – auditorkompānija “PwC” un zvērinātu advokātu birojs “Sorainen”.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa vakar 30. augustā kārtējo reizi noraidīja “BDI” pieteikumu atcelt par labu SIA “Olmafarm” piemērotos pagaidu aizsardzības līdzekļus. Līdz ar to “BDI” vairākkārtējie mēģinājumi ietekmēt “Olmafarm” rīcību un traucēt tai piederošo balsstiesību izmantošanu kārtējo reizi ir izrādījušies nesekmīgi. Tiesas lēmums vairs nav pārsūdzams.

“BDI” nelabvēlīgie tiesas nolēmumi* konsekventi apliecina, cik apšaubāmi ir “BDI” apgalvojumi par “Olainfarm” akciju iegādi, taču nu tiesu nolēmumiem pievienojušies arī divu starptautiski atzītu uzņēmumu atzinumi. Tie apgāž BDI pārstāvja Vojteha Kačenas 2021. gada 4. augustā preses konferencē un paziņojumā medijiem klāstīto, ka “Olainfarm” akciju iegādes darījuma sagatavošana bijis ilgs process, kurā “Olmafarm” pārstāvējis “PriceWaterCoopers”, Čehijas banku – “Sorainen”, bet “BHM Group” kompāniju “BDI” – Walles juridiskie eksperti. Taču gan “PriceWaterCoopers”, gan “Sorainen” kategoriski noraida dalību šī darījuma sagatavošanā.

“PricewaterhouseCoopers” un zvērinātu advokātu birojs “PricewaterhouseCoopers Legal” ir informējuši “Olmafarm”, ka, pretēji V. Kačenas apgalvojumiem, nav pārstāvējuši “Olmafarm” ne saistībā ar iespējamo aktīvu atsavināšanu, ne kādu citu darījumu. Tāpat “PricewaterhouseCoopers” rīcībā neesot informācijas, ka kāds cits “PwC” uzņēmumu grupā ietilpstošs uzņēmums būtu sniedzis jebkāda veida pakalpojumus “Olmafarm”.

Arī zvērinātu advokātu birojs “Sorainen” kategoriski noraida kā nepatiesus V. Kačenas apgalvojumus, ka būtu veikuši Due Diligence vai pārstāvējuši darījumā iesaistīto Čehijas banku.

“Līdz ar to “BDI” paziņojumi par šķietamā darījuma noslēgšanas apstākļiem ir izrādījušies melīgi, ko attiecīgi izvērtējušas arī tiesas. Par spīti vairākkārtējiem mēģinājumiem ietekmēt rezultātu ar publiska un institucionāla spiediena palīdzību, tiesas konsekventi noraidījušas “BDI” pieteikumus,” komentē “Olmafarm” valdes loceklis un “Olainfarm” padomes loceklis Pēteris Rubenis.

FONA INFORMĀCIJA:

Kā ziņots, 27. aprīļa naktī no amata jau teju diennakti atsauktā “Olmafarm” valdes locekle Milana Beleviča, parakstīja “Olainfarm” akciju pārdošanas līgumu ar “BHM Group” kompāniju “Black Duck Invest”.

Milana Beleviča nebija saņēmusi mandātu īstenot akciju pārdošanu “BDI”, jo tas neatbilst līdzmantinieču gribai. Tieši acīmredzamie likuma pārkāpumi un ar akcionāru interesēm nesavienojami piedāvājumi bija iemeslsu, kādēļ līdzmantinieces vienbalsīgi vienojās par Milanas Belevičas atcelšanu, un 26. jūlijā par to tika informēta arī pati Beleviča. Šo faktu Beleviča šobrīd cenšas slēpt.

Tālākās rīcības, nakts piesegā vienatnē parakstot pusgatavu, nepilnīgu un kļūdainu līgumam līdzīgu dokumentu, uzskatāmi parādīja, ka pilnvaras zaudējusī Beleviča centās izmantot pēdējās stundas, kad viņas atcelšana, kaut viņai izziņota, vēl nebija reģistrēta publiski. Šāda mēroga darījumam neatbilstīga ir ne vien vēlā nakts stunda, kurā no darba atbrīvotā Beleviča parakstīja līgumu, bet arī fakts, ka čehu puse jau nākamajā dienā parakstījusi pavisam citu dokumentu. Uz tā notārs apliecinājis čehu uzņēmuma pārstāvja parakstu, un laika atzīme vēsta, ka tas noticis 27. aprīlī.

Tātad “BDI” cenšas pamatot savas īpašuma tiesības uz “Olainfarm” akcijām, iesniedzot divus atšķirīgus līguma eksemplārus, kur uz viena ir atlaistās Belevičas un otra – akcionāriem nevēlamā un noraidītā pircēja “BDI” paraksti. Turklāt abi šie atšķirīgie dokumenti ir parakstīti 27. aprīlī, kad Milanai Belevičai vairs nebija nekādu juridisku saistību ar “Olmafarm”, jo viņas valdes locekļa pilnvaras neapstrīdami bija beigušās jau 26. aprīlī.

“Šīs “pusnakts investora” “BDI” un Milanas Belevičas darbības, cenšoties izkrāpt “Olainfarm” akcijas, ir šokējošs reiderisma piemērs. Tāpēc jo vairāk izbrīna šo personu sūdzības par tiesībsargājošajām iestādēm un uzbrukumi Latvijas valsts tiesiskumam,” komentēja “Olmafarm” valdes loceklis Pēteris Rubenis.

*Saraksts ar lietām, kur “BDI”, Milana Beļeviča un ar tiem saistītās personas (Agris Auce) snieguši pieteikumus tiesā, kuri visi tikuši noraidīti:

1.lieta

02.06.2021. “BLACK DUCK INVEST” a.s. pieteikums Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā pret iespējamo atbildētāju SIA “OLMAFARM” par prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas – ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 03.06.2021. lēmumu pieteikums noraidīts.

10.06.2021. “BLACK DUCK INVEST” a.s. blakus sūdzība par minēto lēmumu Rīgas apgabaltiesā – ar Rīgas apgabaltiesas 29.06.2021. lēmumu atteikts ierosināt apelācijas tiesvedību saistībā ar iesniegto blakus sūdzību.



2.lieta

03.06.2021. “BLACK DUCK INVEST” a.s. pieteikums tiesā Čehijā pret atbildētāju SIA “OLMAFARM”– nav informācijas par lietas virzību, cik saprotams, Čehijas tiesa jau 3 mēnešus nav pieņēmusi nekādu lēmumu.

3. lieta

21.06.2021. “BLACK DUCK INVEST” a.s. pieteikums Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā par prasības nodrošināšanu pret SIA “OLMAFARM” (saistībā ar Čehijā iesniegto pieteikumu) – ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 28.06.2021. lēmumu pieteikums noraidīts.

08.07.2021. ”BLACK DUCK INVEST” a/s blakus sūdzība par minēto lēmumu Rīgas apgabaltiesā – ar Rīgas apgabaltiesas 30.07.2021. lēmumu blakus sūdzība noraidīta, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmums atstāts negrozīts.



4.lieta

14.06.2021. Milanas Beļevičas pieteikums Ekonomisko lietu tiesā pret SIA “OLMAFARM” – 28.06.2021. prasības pieteikums atteikts.

08.07.2021 – Milanas Beļevičas blakus sūdzība Latvijas Republikas Senātā – 18.08.2021.Latvijas Republikas Senāts lemj par atteikšanos pieņemt Milanas Beļevičas blakus sūdzību par Ekonomisko lietu tiesas 28.06.2021. lēmumu.

5.lieta

15.06.2021. Agra Auces pieteikums Ekonomisko lietu tiesā pret SIA “OLMAFARM” un vairākiem citiem atbildētājiem – 28.06.2021. prasības pieteikums atteikts.

6. lieta

03.06.2021. SIA “OLMAFARM” pieteikums Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā par pagaidu aizsardzību pirms prasības celšanas pret iespējamiem atbildētājiem Milanu Beļeviču un “BLACK DUCK INVEST” a.s. – ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 11.06.2021. lēmumu pieteikums par pagaidu aizsardzību apmierināts.

15.07.2021. Rīgas pilsētas Pārdaugava tiesa izskatīja ”BLACK DUCK INVEST” a.s. 2021.gada 28.jūnija pieteikumu par piemēroto pagaidu aizsardzības līdzekļu atcelšanu – ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 19.07.2021. lēmumu tiesvedība “BLACK DUCK INVEST” a.s. pieteikumā par pagaidu aizsardzības līdzekļu atcelšanu izbeigta sakarā ar to, ka BDI nav tiesību iesniegt pieteikumu par pirms prasības celšanas piemēroto pagaidu aizsardzības līdzekļu atcelšanu, lēmums nav pārsūdzams, tiesvedība noslēgusies.

28.07.2021 – “BLACK DUCK INVEST” a.s. atkārtoti iesniedz pieteikumu par pagaidu aizsardzības atcelšanu – 30.08.2021. – Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa lemj, ka ”BLACK DUCK INVEST” a.s. pieteikums ir noraidāms, lēmums nav pārsūdzams.

7.lieta

11.06.2021. Čehijā tiesa noraida pirmo “BLACK DUCK INVEST” a.s. pieteikumu par prasības nodrošinājumu pret SIA OLMAFARM.

28.06.2021. Ar Prāgas municipālās tiesas 2021. gada 28. jūnija lēmumu arī otrais “BLACK DUCK INVEST” a.s. pieteikums par prasības nodrošinājumu tiek noraidīts.

8.lieta

04.08.2021. “BLACK DUCK INVEST” a.s. Prāgas Augstākajā tiesas pārsūdz Prāgas municipālās tiesas lēmumu, vēlreiz piedzīvojot neveiksmi. No Prāgas Augstākās tiesas 04.08.2021. nolēmuma izriet, ka, izskatot ”BLACK DUCK INVEST” a.s. sūdzību, tiesa to atzina par nepamatotu un noraidāmu. Tālākas pārsūdzības lietā nav iespējamas.

Tātad, kā redzams, tiesas gan Latvijā, gan Čehijā ir konsekventi noraidījušas “BDI” mēģinājumus panākt prasības nodrošināšanu, uzskatot, ka prasības pieteikumi pirmšķietami nebūs apmierināmi (tātad “BDI” pēc būtības lietā nav taisnība), savukārt SIA “OLMAFARM” pieteikums, tieši otrādi, apmierināts, uzskatot, ka SIA “OLMAFARM” pamatprasība pret Milanu Beļeviču un “BDI” pirmšķietami varētu būt pamatota.