Publicitātes foto

Olainfarm lieta: čehu “melnās pīles” cieš sakāvi arī Čehijas tiesās Ieteikt







Pretēji “Black Duck Invest” izplatītajam paziņojumam, izrādās arī pašu mājās šiem uzņēmējiem jau ir divas zaudētas tiesvedības saistībā ar 27.aprīļa naktī parakstīto līgumu par Olainfarm akciju iegādi, kā vēsta portāls jauns.lv.

Kā ziņots iepriekš, “Black Duck Invest” (BDI), ar kuru 27.aprīļa naktī nepilnu diennakti no amata atsauktā “Olmafarm” valdes locekle Milana Beļeviča steidza parakstīt “Olainfarm” akciju pārdošanas līgumu, jau cietis sakāvi vairākos atsevišķos tiesu procesos.

Čehijas tiesas noraida BDI prasības

Tiesvedības Čehijā aizsākušās 2021. gada 3. jūnijā, kad BDI vērsās Prāgas municipālajā tiesā ar pamatprasību, cerot panākt, ka tiesa uzliks par pienākumu SIA “Olmafarm” pārskaitīt 5 994 054 AS “Olainfarm” akcijas un samaksāt arī līgumsodu EUR 50 000 apmērā saistībā ar līguma neizpildi.

Līdz pat šim brīdim lieta Čehijas tiesā pēc būtības nav skatīta, taču šīs lietas ietvaros jau divas reizes BDI prasījuši nodrošinājumu, kas ierobežotu SIA “Olmafarm” rīcību ar tam likumīgi piederošajām Olainfarm akcijām. Un abas reizes tiesa nav saredzējusi pamatu noteikt šādu aizliegumu, pilnībā noraidot BDI prasības.

2021.gada jūnija sākumā Čehijā noraidīja pirmo BDI pieteikumu par prasības nodrošinājumu pret SIA “Olmafarm”. 22.jūnijā tam sekoja nākamais BDI mēģinājums panākt prasības nodrošināšanu pret SIA “Olmafarm”. Taču ar Prāgas municipālās tiesas 2021.gada. 28.jūnija lēmumu arī otrais BDI pieteikums par prasības nodrošinājumu tika noraidīts.

Ar 2021.gada 22.jūnija pieteikumu “Black Duck Invest” bija lūdzis tiesu nodrošināt prasību, aizliedzot SIA “Olmafarm” atsavināt 5 994 054 AS “Olainfarm” akcijas, kā arī nodot no šīm akcijām izrietošās tiesības jebkurai citai trešajai personai, izņemot BDI. Taču Prāgas municipālā tiesa atzina, ka BDI līgums ar SIA “Olmafarm” ir uzskatāms par spēkā neesošu, ievērojot to, ka līgumu SIA “Olmafarm” vārdā ir parakstījusi Milana Beļeviča, kura dienu iepriekš ir atcelta no amata ar tādu lēmumu, kam ir tūlītējs spēk.

Tas ir, līgumu ir parakstījusi persona, kura nebija tiesīga pārstāvēt atbildētāju jeb SIA “Olmafarm”. Līdz ar to pieteikums par prasības nodrošinājumu aizliegt SIA “Olmafarm” atsavināt AS “Olainfarm” akcijas vai nodot no akcijām izrietošās tiesības citām personām ticis noraidīts, tiesai uzskatot, ka “Black Duck Invest” prasība nav pamatota un nav pierādīta.

Prāgas municipālās tiesas lēmums bija pārsūdzams Prāgas Augstākajā tiesā 15 dienu laikā no tā saņemšanas dienas, un BDI to arī izdarīja, vēlreiz piedzīvojot neveiksmi. No Prāgas Augstākās tiesas 2021. gada 4.augusta nolēmuma izriet, ka, izskatot “Black Duck Invest” sūdzību, tiesa to atzina par nepamatotu un noraidāmu. Tālākas pārsūdzības lietā nav iespējamas.

“Melnās pīles” ķeras pie pēdējā salmiņa

Tieši Prāgas Augstākā tiesa lēmums, kurš BDI prasību kopumā atzina par nepamatotu, deva iespēju BDI, izraujot no konteksta atsevišķus teikumus, izplatīt maldinošu ziņu par šķietamiem panākumiem Čehijas tiesā. Tā kā šajā stadijā tiesa iepazinusies tikai ar vienas puses sniegto informāciju un nav vērtējusi jautājumu padziļināti, tā nolēmumā citējusi BDI advokātu viedokli, ka līgums varētu būt spēkā esošs.

To, ka tiesa tomēr nav pārliecināta par BDI pozīciju, apliecina fakts, ka, neskatoties uz iepriekš minēto, nekādu pamatu prasības nodrošinājumam Čehijas Augstākā tiesa nav saskatījusi, un BDI sūdzība ir noraidīta. Čehijas Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams. Būtiski, ka tiesas šos lēmumu pieņēmušas aizmuguriski, uzklausot tikai BDI pozīciju un tiesvedības procesā neiesaistot SIA “Olmafarm” un pat pie šādiem apstākļiem Čehijas tiesas ir lēmušas noraidīt Čehijas kompānijas BDI prasības.

Tādā veidā papildus jau iepriekš ziņotajām tiesvedībām, kuras BDI ir zaudējusi Latvijā, ir pieskaitāmi vēl vismaz trīs, šoreiz jau Čehijas tiesas nolēmumi, ar kuriem noraidīti “Black Duck Invest” pieteikumi pret SIA “Olmafarm” par prasības nodrošinājumiem.

BDI pārstāvji iepriekš publiski kritiski izteikušies par Latvijas tiesībsargājošo institūciju un tiesu darbu sakarā ar vairākiem BDI zaudējumiem Latvijas tiesās. Tomēr gan Latvijas, gan Čehijas tiesu vienlīdzīgā pieeja BDI prasībām varētu liecināt, ka BDI pozīcija ir vienkārši juridiski nepamatota.

Akcionāri kategoriski noraida akciju pārdošanu BDI

Kā vēstīts iepriekš, Olmafarm akcionāri uzstāj, ka Milana Beļeviča nekad nav saņēmusi mandātu īstenot akciju pārdošanu BDI, jo tas neatbilst līdzmantinieču gribai.

Tieši acīmredzamie likuma pārkāpumi un ar akcionāru interesēm nesavienojami piedāvājumi bija par iemeslu, kādēļ līdzmantinieces vienbalsīgi vienojās par Milanas Beļevičas atcelšanu, un 26. aprīlī par to tika informēta arī pati Beļeviča, ko viņa cenšas slēpt.

Olmafarm vēstīja, ka veids, kā nakts piesegā vienatnē parakstīja pusgatavu, nepilnīgu un kļūdainu līgumam līdzīgu dokumentu, uzskatāmi parāda, ka pilnvaras zaudējusī Beļeviča centās izmantot pēdējās stundas, kad viņas atcelšana, kaut viņai izziņota vēl nebija reģistrēta publiski.

Šāda mēroga darījumam neatbilstīga ir ne vien vēlā nakts stunda, kurā no darba atbrīvotā Beļeviča parakstīja līgumu, bet arī fakts, ka čehu puse jau nākamajā dienā parakstījusi pavisam citu dokumentu. Uz tā notārs apliecinājis čehu uzņēmuma pārstāvja parakstu, un laika atzīme vēsta, ka tas noticis 27.aprīlī.

Tātad BDI cenšas pamatot savas īpašuma tiesības uz “Olainfarm” akcijām, iesniedzot divus atšķirīgus līguma eksemplārus, kur uz viena ir atlaistās Beļevičas un otra – akcionāriem nevēlāmā un noraidītā pircēja BDI paraksti. Turklāt abi šie atšķirīgie dokumenti ir parakstīti 27. aprīlī, kad Milanai Beļevičai vairs nebija nekāda juridiska sakara ar “Olmafarm”, jo viņas valdes locekļa pilnvaras neapstrīdami bija beigušās jau 26. aprīlī.