Blinkens atliek vizīti Pekinā pēc tam, kad Ķīnas balons ielidoja ASV gaisa telpā

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens atlicis nedēļas nogalē plānoto vizīti Ķīnā, lēmumu izziņojot pēc Ķīnas balona ielidošanas ASV gaisa telpā, pavēstīja ASV amatpersonas.

Lēmums pieņemts, neraugoties uz Ķīnas apgalvojumiem, ka balons bijis laikapstākļu izpētes gaisakuģis, kas aizpūsts no plānotā kursa.

ASV balonu raksturojušas kā izlūkošanas iekārtu.

Blinkena vizīte notiks citā laikā, kad apstākļi to atļaus, skaidroja ASV amatpersona.

Bija paredzēts, ka Blinkens Savienotās Valstis atstās piektdien.

“Ķīnas puse pauž nožēlu par šī gaisa kuģa neplānoto iekļūšanu ASV gaisa telpā “force majeure” rezultātā. Ķīnas puse turpinās sakarus ar ASV pusi un pienācīgā veidā risinās šo negaidīto situāciju, ko izraisījis “force majeure”, ” Pekinā apliecināja Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis sakariem ar presi.

Vašingtona norādīja, ka ir informēta par Ķīnas pausto nožēlu, “tomēr šī balona atrašanās mūsu gaisa telpā ir skaidrs mūsu suverenitātes, kā arī starptautisko tiesību pārkāpums”.

Perhaps the strangest news of the day. A Chinese balloon is flying over the U.S. and no one knows what to do with it.

Chinese Foreign Ministry said that this is a weather balloon that had deviated from its course.

The Pentagon said that it is not a military threat.

1/2 pic.twitter.com/w2gYnPEA4Y

— NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2023