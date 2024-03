Vecrīgas panorāma un Latvijas valsts karogs. Foto: LETA

“X” profilā @stats_feed cilvēkiem uzdots jautājums angļu valodā: “What do you think first when you hear the word “Latvia”?” Latviski tas skanētu aptuveni tā: “Kas ir pirmais, kas jums ienāk prātā, dzirdot vārdu “Latvija”?”

Jāatzīst, ka šīs dažādu valstu cilvēku atbildes var lasīt kā grāmatu. Ir patiesi interesanti uzzināt, ar ko tad, pirmkārt, mūsu valsts saistās citiem.

Tieši tāpēc esam apkopojuši atbildes no šī ieraksta zemāk. Daudzas no tām atkārtojas, daudzas liek smaidīt, dauzas aizkustina, pa kādai, protams, arī sakaitina, jo netrūkst arī komentētāju, kuriem Latvijas vārds neizsaka neko.

– Daudz koku.

– Rīgas vecpilsēta.

– Skaista valsts, kas atbrīvojas no toksiskā Krievijas mantojuma.

– Pozitīvs grūtniecības tests.

– Mihails Tāls (šī atbilde vairākkārt atkārtojas).

– NATO dalībvalsts.

– Hokejs.

– Kristaps Porziņģis (arī šī ir populāra atbilde, kas atkārtojas).

– Alkohols.

– Viena no trijām Baltijas valstīm.

– Minox spiegu kameras.

– Blondīnes.

– Daba.

– Baltijas jūra.

– Dziesmu svētki, Positivus, hokejs, tautu dejas, skaista daba.

– Skaista valsts, kurā cilvēki daudz strādā.

– Pirmā Ziemassvētku egle.

– Smaidīgi cilvēki.

– Dziesmu svētki.

– Daudz koku.

– Garšīgi kartupeļi.

– Ernests Gulbis.

– Mikrotik.

– Jeļena Ostapenko.

– Sandis Ozoliņš.

– Cake To Bake!

– Interesanta maize.

– Zilacainas sievietes.

– Mana pirmā draudzene.

– Skaista latviešu sieviete, ar kuru es iepazinos Londonā.

