Bojāta auto numura zīme: vai par maiņu jāmaksā?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Kā var nomainīt auto numuru, ja tas ir noskrāpēts? Un vai par to jāmaksā?” – jautā Ilze Līgatnes novadā.

Ja numura zīme (vai zīmes) ir bojāta, to var samainīt pret jaunu ar tādu pašu valsts reģistrācijas numuru. Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Rīgas klientu apkalpošanas centrā numura zīmi izgatavo 30 minūtēs. Bet, pasūtot numura zīmi citos klientu apkalpošanas centros, tā tiek piegādāta 30 dienu laikā.

Vecā (bojātā) numura zīme jānodod CSDD, taču, lai to samainītu pret jaunu, tādu pašu reģistrācijas numura zīmi, tai jābūt tādai, no kuras var nolasīt visus simbolus. Ja numura zīme ir bojāta un/vai nav viengabala, to var apmainīt tikai tad, ja to iespējams identificēt.

Ja jāmaina viena no divām valsts standartam LVS 20:1999 Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes atbilstīgām transportlīdzeklim izsniegtām numura zīmēm (ar Latvijas karodziņu), ir jāizgatavo abas numura zīmes bojāto vietā.

Numura zīmes maiņu var veikt jebkura pilngadīga persona. Lai pasūtītu jaunu numura zīmi, CSDD jāuzrāda apmaināmā zīme, kā arī personu apliecinošs dokuments. Bojāto zīmi nodod CSDD, saņemot no jauna izgatavoto. Vienas numura zīmes izgatavošana izmaksā 13,93 eiro.

Ja kaut viena transportlīdzeklim piešķirtā valsts reģistrācijas numura zīme ir pazudusi vai nozagta, iegūt tādu pašu nav iespējams. Tādā gadījumā CSDD piešķir citu valsts reģistrācijas numuru, kā arī jaunu reģistrācijas apliecību. Šajā brīdī iepriekšējā (nozaudētā) numura zīme kļūst nederīga, un turpmāk tai atbilstīgo valsts reģistrācijas numuru ir aizliegts piešķirt.