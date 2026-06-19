Brežņeva mazmazdēls devās uz “īpašo militāro operāciju” un nonāca Ukrainas gūstā 0

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LA.LV
10:21, 19. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Viens no PSRS ģenerālsekretāra Leonīda Brežņeva pēcnācējiem devās karot pret Ukrainu un rezultātā nonāca gūstā.

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45 gadus vecais Krievijas pilsonis Antons Milajevs, kurš izrādījies PSRS ģenerālsekretāra Leonīda Brežņeva mazmazdēls, nonācis Ukrainas Aizsardzības spēku gūstā. Par to ziņojis ar Krievijas spēka struktūrām saistītais Krievijas ziņu resurss “Baza”, vēsta “Dialog.UA”.

Milajevs pagājušā gada rudenī parakstīja līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju un kā sapieris devās uz tā dēvēto “speciālo militāro operāciju”, proti, uz Hersonas apgabalu.

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Okupants karoja neilgi. Tajā pašā rudenī viņš pārstāja iziet uz sakariem. Drīz vien tuvinieki uzzināja, ka viņš nonācis Ukrainas Bruņoto spēku gūstā.

Ukrainas puse šo informāciju nav komentējusi.

Krievijas avoti norāda, ka Milajevs bijis PSRS ģenerālsekretāra meitas Gaļinas Brežņevas “pieņemtais mazdēls”. Viņa viņu audzinājusi kā savu radinieku.

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