Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/Alexei Danichev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

“Lēmums par mani ir pieņemts – es nomiršu cietumā!” Putinu kriminālās pasaules autoritāte aizturēšanas brīdī atklāj pēdējo noslēpumu 0

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LA.LV
9:24, 19. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas mediji apgalvo, ka ar Putinu pazīstamā kriminālās pasaules autoritāte Iļja Trabers zinājis par gaidāmo aizturēšanu un neesot plānojis slēpties.

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Krievijas kriminālās pasaules autoritāte un uzņēmējs Iļja Trabers par gaidāmo aizturēšanu bijis informēts vēl pirms drošībnieku ierašanās pie viņa mājas, taču nav mēģinājis slēpties. Viņš ir pārliecināts, ka lēmums attiecībā uz viņu “ir pieņemts”, un prognozē savu nāvi cietumā. Par to raksta Sanktpēterburgas portāla “Fontanka” galvenā redaktora vietnieks Jevgēņijs Višenkovs.

Pēc viņa teiktā, Trabers zinājis, ka 17. jūnija rītā viņa lauku mājā ieradīsies drošībnieki. Vēl pirms specvienības triecienoperācijas sākuma mājas durvis tika atvērtas, un uz sliekšņa atradās uzņēmēja advokāti, kuri uzrādīja savas apliecības un aicināja drošībniekus rīkoties bez spēka pielietošanas.

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Višenkovs ziņo, ka uzņēmējs drošībniekus sagaidījis ēdamistabā un nav veicis nekādas darbības, lai izvairītos no aizturēšanas, bet kratīšana noritējusi mierīgā gaisotnē.

Materiāla autors arī atstāstījis Trabera vārdus telefonsarunā, kuru viņam ļauts veikt pēc aizturēšanas.

“Viss ir beidzies: lēmums par mani ir pieņemts. Es zinu, ka nomiršu cietumā. Parūpējies par ģimeni,” sacījis uzņēmējs.

Materiālā nav precizēts, kas atradās otrā klausules galā.

Trabers tiek uzskatīts par vienu no pazīstamākajām 90. gadu Sanktpēterburgas krimināli biznesa vides figūrām. Dažādos gados viņa vārds vairākkārt minēts izmeklēšanās, mediju publikācijās un grāmatās, kas veltītas biznesa un politisko elites aprindu veidošanās procesiem pēcpadomju Krievijā.

Īpaša uzmanība Trabera personībai saistīta ar to, ka viņa pazīšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu iepriekš apstiprinājis Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.

Turklāt grāmatā “Cars savā personā” autori Romāns Badanins un Mihails Rubins rakstīja, ka Traberu un Putinu saistījušas kopīgas biznesa intereses. Šo informāciju apstiprinājis arī no Krievijas aizbraukušais uzņēmējs Maksims Freidzons.

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