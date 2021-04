Foto: Empics Entertainment/Scanpix/LETA

Krodziņi ārpus telpām no 12. aprīļa? Kā Britānijā plāno ekonomikas atvēršanu







Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Britānijā šomēnes gatavojas sākt ieviest pašmāju Covid sertifikātus, lai dotu pieeju virknei publisku pasākumu vietu, tajā skaitā stadioniem un naktsklubiem, un veicinātu ekonomikas atvēršanu.

Apvienotajā Karalistē līdz šim vakcinēti 31,5 miljoni cilvēku (puse iedzīvotāju), bet otro poti saņēmuši 5,4 miljoni cilvēku.

Ievieš jaunu testēšanas stratēģiju

Šonedēļ Britānijā tiks ieviesta jauna Covid testēšanas stratēģija, piedāvājot katram iedzīvotājam divas reizes nedēļā veikt ātrus testus, paziņojis premjerministrs Boriss Džonsons.

Šāda testēšana līdz šim tika veikta tikai veselības aprūpes darbiniekiem, īpaši svarīgu nozaru darbiniekiem, senioriem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kā arī ģimenēm ar skolas vecuma bērniem.

Valdība uzskata, ka regulāra testēšana dos iespēju efektīvi kontrolēt koronavīrusa izplatību, mazinot ierobežojumus iedzīvotājiem.

Tiks pilnveidota Nacionālā veselības dienesta testēšanas un apsekošanas aparatūra, lai ātrāk atklātu jaunas inficēšanās gadījumus un varbūtējās kontaktpersonas.

“Veiksmīgi turpinot vakcinēšanas programmu un uzmanīgi atvieglojot ierobežojumus, regulāra ātrā testēšana ir ļoti svarīga, lai šie pūliņi nebūtu veltīgi,” teica premjerministrs Džonsons.

Mazturīgās ģimenēs ar Covid saslimušie nereti spiesti izvēlēties starp paš­izolāciju vai došanos uz darbu, lai spētu uzturēt ģimeni, atzīmējis leiboristu ēnu kabineta ekonomikas ministrs, tāpēc valdībai vairāk jārūpējas par finansiālu atbalstu šīm ģimenēm.

Krodziņi ārpus telpām no 12. aprīļa?

Cilvēkiem, kas ir vakcinējušies, saņēmuši negatīvu testu Covid pārbaudē vai kuriem izveidojusies dabiska imunitāte pēc izveseļošanās no infekcijas pēdējos sešos mēnešos, varēs piedalīties pārbaudes pasākumos sporta laukumos, konferenču centros un naktsklubos.

Kā būtiski atskaites punkti tiek minēti aprīlī paredzētie Britānijas futbola kausa izcīņas pusfināli un fināls maijā.

Dažādu pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā sabiedriskās ēdināšanas iestādēm, kam atļauts sākt darbu ārpus telpām no 12. aprīļa un telpās no 17. maija, nevajadzēs pieprasīt klientiem apliecināt savu Covid statusu, paziņojis valdības pārstāvis.

Krogu un restorānu īpašnieki brīdinājuši premjerministru Borisu Džonsonu, ka šāda prasība būtu neizpildāma un diskriminējoša, kad viņš par to ieminējās pagājušajā mēnesī.

Ideja par Covid sertifikātu ieviešanu būs viena no detaļām ekonomikas atvēršanas plānā, ko paredzējis izziņot premjers Džonsons kā daļu no pasākumiem valsts izejā no karantīnas, kas sākās pagājušajā nedēļā, kad tika atļauts ārtelpās pulcēties līdz sešiem cilvēkiem.

Starptautiskie ceļojumi stingrā kontrolē

Atgriešanās pie starptautiskiem ceļojumiem no 17. maija esot iespējama, taču valdība brīdinājusi, ka cilvēkiem var nākties gaidīt ilgāk, jo dažās valstīs vērojams koronavīrusa trešais vilnis.

Ministri arī apsverot risku, ko rada jaunās koronavīrusa mutācijas, pret ko var nepalīdzēt pašreizējās vakcīnas. Kad ierobežojumi tiks atcelti, paredzēts ieviest satiksmes krāsaču sistēmu, iedalot valstis trīs grupās.

Ierodoties no valstīm zaļajā kategorijā, nebūs prasības izolēties, taču būs jāveic Covid testi kā pirms izbraukšanas, tā pēc atbraukšanas.

Valstīm sarkanajā un dzeltenajā kategorijā saglabāsies līdzšinējie ierobežojumi: prasība ievērot karantīnu vai paš­izolēties pēc atgriešanās Britānijā.

Arī Vācija apsver sistēmas ieviešanu, kas atļautu vakcinētiem cilvēkiem apmeklēt veikalus, restorānus un viesnīcas, intervijā laikrakstam “Bild am Sonn­tag” paziņojis veselības ministrs Jenss Špāns.

“Jebkurš cilvēks, kas ir pilnībā vakcinējies, nākotnē varētu tikt uzskatīts par personu, kam Covid tests bijis negatīvs,” viņš teica.

Vācija plāno ieviest ātrās testēšanas sistēmu, lai varētu atvērt mazumtirdzniecības veikalus un sadzīves pakalpojumu salonus.

Valsts infekcijas slimību aģentūras dati liecina, ka saslimšanas risks divas nedēļas pēc otrās vakcīnas potes ir tik zems, ka divkārt vakcinētie cilvēki varētu neveikt testus un nedoties karantīnā pirms došanās uz veikalu vai ceļojumā.

Uzņēmēji apsver ­privātus sertifikātu plānus

Kā atzīmē britu mediji, valdības plānam par pašmāju Covid sertifikātu ieviešanu ir spēcīga opozīcija parlamentā.

Aptuveni 70 likumdevēji, tajā skaitā aptuveni 40 ­parlamentārieši no premjera Džonsona Konservatīvo partijas, ir pret tā saucamo Covid pasu ieviešanu Apvienotajā Karalistē.

Maikls Govs, kurš valdībā pārrauga sertifikātu ieviešanas plānus, paziņojis, ka “tie būs neizbēgami starptautiskos ceļojumos”. Viņaprāt, sertifikāti būtu “noderīgs palīglīdzeklis, lai ātrāk atvērtu mūsu ekonomiku un sabiedrību”.

Govs atzīmēja, ka, valdībai nerīkojoties ātri, uzņēmēji varētu sākt veidot paši savus privātos sertifikācijas plānus, kas varētu apgrūtināt privātuma un vienlīdzīgas pieejas ievērošanu.

Valdībā tiekot izskatīti atbilstoši izņēmumi cilvēkiem, kuriem ārsti ir ieteikuši nevakcinēties vai kuri nevar atkārtoti veikt testus.

Eiropas Komisija ir ierosinājusi ieviest tā saucamo digitālo zaļo sertifikātu, kas būtu kā ceļošanas caurlaide ES teritorijā, apstiprinot vakcināciju pret koronavīrusu, imunitāti vai testēšanas rezultātu.