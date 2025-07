Foto: LETA

Katrīne Vasiļevska šovā “Slavenības. Bez filtra” viesojas Tallinas ielas kvartālā, klubā "The Sinner City". Tur viņa izjautā sabiedrībā zināmus viesus par viņu trakākajām jaunības ballītēm. Mūziķis Ralfs Eilands atklāj, ka visspilgtāk atmiņā palikusi bēgšana no policijas.

"Izeju no bāra ar atvērtu alus pudeli, un piebrauc policija. Viens uzreiz par atvērto alus pudeli draudēja ar protokolu, un otrs policists sauc: "Viņam tak nav astoņpadsmit!" Un tad es sāku skriet," atceras Ralfs un piebilst, ka policija viņu noķēra. Katrīne jautā, kā policija zināja, ka viņš ir nepilngadīgs. Ralfs atbild, ka viņam "sejā varēja redzēt". "Mani aizveda uz iecirkni, un vecāki brauca pakaļ," stāsta mūziķis.

Jautāts, kāda bija vecāku reakcija, Eilands atbild, ka "mamma gribēja viņu nosist". "Bet tētis – īstenībā es domāju, ka viņš būs vairāk dusmīgs, bet viņš vairāk dusmojās par to, ka nācās celties naktī un braukt pakaļ. Viņš tik ļoti nedusmojās par to, ka es nepilngadīgs aizgāju patusēt, bet par to, ka es viņu no miega uzcēlu," saka Ralfs un piebilst, ka viņam bija jāraksta paskaidrojums, kur viņš dabūjis alkoholu.

Mūziķis atklāj, ka draugi viņu brīdinājuši – ja policija prasa, kur dabūts alkohols, jāizmanto "klasiskā" atruna: "Gāju pa ielu, ieraudzīju pievilcīgu melnu maisiņu, kurā iekšā bija alkohols."

"Un es tā arī pateicu. Un policists smējās, bet teica, ka tic man. Nākamajā dienā man zvanīja tā bāra īpašnieks, kur es biju iegādājies alkoholu. Viņš man teica: "Paldies, sīkais, ka tu nenostučīji bāru!"," stāsta Ralfs un piebilst, ka viņam gan nav ne jausmas, kā bāra īpašnieks uzzinājis viņa numuru.

Savukārt Katrīnei Vasiļevskai tikšanās ar policiju jaunībā izvērtusies pavisam citāda. "Ralfu sašņorēja policija, bet mani – nē! Mēs ar draudzeni bijām Vecrīgā. Skatāmies – pie viena kluba stāv policisti. Piegājām klāt un jautājām, vai viņi nevar mūs aizvest nedaudz tālāk, jo mums kājas bija noberztas," atceras Vasiļevska un piebilst, ka policisti viņas aizveduši līdz nākamajam klubam. "Tas bija ļoti patīkami," pauž Katrīne.

