Sabiedrība to nedrīkstēja uzzināt? Publicēti slepeni dokumenti, par kuriem princis Viljams ļoti satraucas







Pārsteidzoši stāsti par karaļnama iekšējo dzīvi, kas nonāk presē, nav nekāds jaunums. Tikai pagājušajā nedēļā avīžu pirmajās lapaspusēs parādījās pārsteidzoši attēli, kuros redzams prinča Harija un Meganas Mārklas preses sekretārs satiekamies ar karaļa Čārlza komunikāciju vadītāju – tas izraisīja baumas par iespējamu “miera samitu” starp Bekingemas pili un Saseksas pārstāvjiem, raksta DailyMail.com.

Taču jau 2009. gadā britu laikraksts The Mail on Sunday atklāja šokējošus dokumentus, kas satricināja valsti – tie šķita liecinām, ka Čārlzs, tolaik troņmantinieks, iespējams, nekad nekļūs par karali. Tā vietā 27 gadus vecais princis Viljams, iespējams, tika gatavots kļūt par “ēnu karali”.

Dokumenti liecināja, ka princis Viljams un princis Harijs uzņemsies vairāk pienākumu karalienes Elizabetes II vārdā. Rakstot savā grāmatā The Making of a Royal Romance, karaļnama biogrāfe Keitija Nikolsa norādīja, ka The Mail bija atradis pierādījumus tam, ka ir sākusies varas nodošana.

“Nopludinātā informācija liecināja, ka Viljams tiek sagatavots kā ‘ēnu karalis’, un tas izraisīja spekulācijas, ka kroņa pārmantošana varētu izlaist vienu paaudzi pēc karalienes nāves,” rakstīja Nikolsa.

Nav pārsteigums, ka pils šādus apgalvojumus noraidīja ar satraukumu, nekavējoties noliedzot iespēju, ka Viljams varētu kļūt par karali pirms Čārlza. Arī Viljama preses pārstāvis iejaucās debatēs, paziņojot, ka Viljams “nekļūs par ‘ēnu karali’.”

Nikolsa gan atzīmēja, ka “bez dūmiem nav uguns” – un, neskatoties uz karaliskās ģimenes noliegumiem, fakts, ka Viljams un Harijs uzņemsies vairāk darba, bija redzams “kā melns uz balta”.

Ironiski, bet vislielākā pretestība tam, ka Viljams kļūtu par tiešo troņmantnieku, nāca no paša prinča. Pēc Nikolsas teiktā, Viljams bija “satraukts” un iepriekš skaidri paudis, ka nevēlas, lai viņu “steidzina” uz dzīvi, kas pilna ar karaļnama pienākumiem – viņš “nevarēja iedomāties neko sliktāku”.

Princis arī bija apbēdināts par apgalvojumiem, ka viņš cenšas “apsteigt” tēvu ceļā uz troni. Toreiz viņš bija daudz vairāk ieinteresēts savas pilota karjeras turpināšanā – sapnis, no kura viņš vēl nebija gatavs atteikties.

“Viņš labprāt pārstāvēja savu vecmāmiņu un nespēja apšaubīt viņas lūgumus, taču vēl nebija gatavs kļūt par pilna laika ‘lentes pārgriešanas’ karali,” rakstīja Nikolsa.

Patiesībā tikai 2017. gada jūlijā Viljams kļuva par pilna laika darba karaliskās ģimenes pārstāvi – pēc diviem gadiem, ko viņš pavadīja kā pilots Austrumanglijas Gaisa Ātrās palīdzības dienestā. Pirms tam, 2006. gadā, Viljams sāka veiksmīgu karjeru armijā, pievienojoties Sandherstai kā kadets virsnieks.

Viņu īsi apsvēra dienestam kaujas zonā, un tolaik karaliene Elizabete II esot atbalstījusi viņa nosūtīšanu. Tomēr, ņemot vērā Viljama statusu kā troņa otrajam mantiniekam, valdība nolēma, ka viņa dalība kaujās būtu pārāk riskanta viņam pašam un citiem viņa tuvumā. Tā vietā viņš tika nosūtīts uz Karaliskajiem Gaisa spēkiem un Karalisko Jūras floti.

Velsas princis bija viens no sešiem jūrniekiem, kas pārtvēra kuģi, kurš mēģināja pārvadāt 900 kg kokaīna Atlantijas okeānā, uz ziemeļaustrumiem no Barbadosas. Visa krava, kas tika konfiscēta 2008. gada jūlijā, tolaik bija aptuveni 40 miljonu sterliņu mārciņu vērta. Ņemot vērā inflāciju, šobrīd tā būtu vairāk nekā 60 miljonus mārciņu vērta.