"Tā tiešām ir? Vienreiz taču ir samaksāts…" Meita pēc mātes nāves neizpratnē par nodokļa maksājumu no uzkrātās pensijas

Kāda meita soctīklos dalījusies neizpratnē – pēc mātes nāves, saņemot uzkrāto pensiju, viņai jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Viņa raksta: “Ta tiešām ir? No VSAA atnāca vēstule, ka no mammas uzkrātās pensijas, mantojot jānomaksā IIN 25,5%? Šķiet ačgārni, jo vienreiz taču nodoklis nomaksāts..”

Ierakstam viņa pievienojusi attēlu, kas apliecina šāda maksājuma nepieciešamību.

Arī komentētāji pie šī ieraksta pauž neizpratni.

Bet kas par šo ir teikts likumos? Vai tiešām nodoklis ir jāmaksā? Izrādās, būtiska nozīme ir tam, vai mantojumā tiek saņemts 2. vai 3. pensiju līmenī uzkrātais.

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, no pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla, kuru pensiju 2. līmeņa dalībnieka nāves gadījumā manto un kas tiek aprēķināts mantiniekam pirms viņa VSAA pakalpojumu pārmaksu dzēšanas, tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), ja mantinieks izvēlējies to saņemt ar pārskaitījumu uz maksājumu kontu kredītiestādē. No mantiniekam aprēķinātās summas tiks ieturēts IIN 25,5% apmērā.

Saņemot mantojumā mirušā radinieka pensiju 3. līmeņa uzkrājumu, mantiniekam izmaksātais uzkrājums netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja izmaksa tiek veikta uzkrājuma veicēja nāves gadījumā.

