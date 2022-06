Foto: Virrage Images/SHUTTERSTOCK

Brīvo darbavietu skaits pirmajā ceturksnī Latvijā pieaudzis par 30,3% Ieteikt







Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija vidēji 28 200 brīvu darbavietu, kas ir par 6600 jeb 30,3% vairāk nekā 2021.gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Tostarp privātajā sektorā bija 17 800 brīvu darbavietu, kas ir par 3500 jeb 24,6% vairāk nekā 2021.gada pirmajā ceturksnī, bet sabiedriskajā – 10 400 brīvu darbavietu, kas ir pieaugums par 3100 jeb 41,4%.

Vienlaikus statistikas pārvaldē atzīmē, ka 2022.gada pirmajā ceturksnī pirmspandēmijas līmenis vēl nav sasniegts – 2019.gadā Latvijā bija vidēji 29 100 brīvu darbavietu.

No visām Latvijā pieejamajām darba vietām, proti, no aizņemtajām un brīvajām kopā, 3,1% bija brīvas, no tām sabiedriskajā sektorā – 3,6%, bet privātajā sektorā – 2,9%.

2022.gada pirmajā ceturksnī vidējais aizņemto darba vietu skaits Latvijā, salīdzinot ar 2021.gada pirmo ceturksni, samazinājies par 26 800 jeb 3%, veidojot kopumā 877 500.

Tostarp privātajā sektorā aizņemto darba vietu skaits samazinājies par 16 800 jeb 2,7%, veidojot 597 000, bet sabiedriskajā sektorā – par 10 100 jeb 3,5%, veidojot 280 600.

Lielākais brīvo darba vietu īpatsvars šogad pirmajā ceturksnī bija kvalificētu strādnieku un amatnieku profesiju pamatgrupā – 5%, kvalificētu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieku pamatgrupā – 4,9% un speciālistu pamatgrupā – 4,1%.

No nozarēm augstākais brīvo darba vietu īpatsvars bija valsts pārvaldē – 7,4%, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē – 7,1%, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumu nozarē – 4,1%, apstrādes rūpniecībā – 3,8%, būvniecības, transporta un uzglabāšana, kā arī informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarēs – 3,6%.

Reģionos 2022.gada pirmajā ceturksnī augstākais brīvo darba vietu īpatsvars bija Rīgā – 3,7% jeb 18 400, savukārt zemākais – Vidzemē, proti, 1,7% jeb 1000.

No trijām Baltijas valstīm augstākais brīvo darba vietu īpatsvars 2022.gada pirmajā ceturksnī bija Latvijā – 3,1%, Igaunijā – 2,1%, bet Lietuvā tas bija 2%.

2022.gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2021.gada attiecīgo periodu brīvo darba vietu skaits visstraujāk palielinājās Igaunijā – par 38,5%, kamēr Latvijā kāpums bija par 30,3%, bet Lietuvā – par 28,3%.