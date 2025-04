Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) Kristaps Porziņģis izcēlies ar 15 punktiem, bet viņa pārstāvētā Bostonas “Celtics” mājās ar 123:103 sakāva Fīniksas “Suns”, šodien raksta “sportacentrs.com“, informējot par to, ka liepājnieks Porziņģis mača laikā piedzīvojis sāpīgu momentu un ticis pie pārsista deguna…

Kristaps Porziņģis uz parketa pavadīja 23:21 minūtes, kuru laikā atzīmējās ar 15 punktiem (2p. 3/7, 3p. 2/5, s.m. 3/4), četrām atlēkušajām bumbām, rezultatīvu piespēli, bloķētu metienu un +/- rādītāju plus 16. Taču latvietis maču noslēdza priekšlaicīgi – ceturtās ceturtdaļas ievadā Koudijs Mārtins caurgājienā ar elkoni trāpīja liepājniekam pa seju, pārsitot degunu. Porziņģis labā noskaņojumā devās uz ģērbtuvēm, vēlāk atgriežoties uz soliņa.

Bostonas “Celtics” savos sociālajos tīklos izplatīja informāciju, ka Porziņģim nepieciešamas šuves, lai saārstētu pārsisto degunu.

“Celtics” uzvaru ar 31 punktu kaldināja Džeilens Brauns, savukārt Džeisons Teitums pievienoja 23+8+8. Vēl produktīvs bija arī Deriks Vaits – 12 punkti, deviņas atlēkušās bumbas, septiņas piespēles. Bostonieši pēc neveiksmes pret “Heat” atgriezās uz panākumu takas, bet “Suns” cieta piekto zaudējumu pēc kārtas, vēl vairāk iedragājot izredzes uz pārspēļu sasniegšanu, informēja “sportacentrs.com”.

