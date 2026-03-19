Busiņa salons neskarts, bet šoferis gājis bojā: Jelgavas avārijas apstākļi raisa neizpratni vietējo iedzīvotāju vidū
Jau vakar vēstījām, ka trešdienas vakarā Jelgavā notika smags ceļu satiksmes negadījums, kurā gāja bojā automašīnas vadītājs.
Pie tirdzniecības centra “Valdeka” noticis smags ceļu satiksmes negadījums. Kā redzams video materiālā, kas publicēts “Facebook” lapā “Sadursme.lv”, vieglā automašīna apgāzusies uz sāniem.
Zināms, ka notikuma vietā strādāja NMPD un VUGD glābēji, tika sniegta palīdzība cietušajiem. Satiksme šajā posmā bija traucēta.
Kā vēsta TV3 raidījuma “Degpunktā” rīcībā esošā informācija, negadījums notika ap plkst. 17.52. Pēc neilga brīža, aculiecinieki uz negadījuma vietu izsaukuši glābējus: “Pirmie bija VUGD glābēji un pēc tam uzreiz arī “ātrie” un policija. Klāt negāju, bet praktiski glābēji mēģināja visu izdauzīt un zāģēt, lai dabūtu šoferi ārā.”
Savādi, ka mikroautobusam negadījumā nav izšāvušies gaisa spilveni. Kā norāda raidījums, tas varētu būt skaidrojams ar faktu, ka auto priekša nebija spēcīgi bojāta. Tomēr nav izslēgts, ka “airbags” vienkārši nestrādāja.
“Mašīna šļūca uz sāna šofera pusē un ietriecās ar jumtu kokā. Mūsu celiņā pirmo reizi ielido, parasti jau pie tā luksofora notiek avārijas. Kaut kas saskrienas, vai nepaspēj nobremzēt. Bet tā, lai pārlidotu pāri – tā nav bijis,” stāsta vietējie iedzīvotāji.
Jelgavnieki sociālajos tīklos jau aktīvi diskutē par notikušo. Vairākums ir pārliecināti, ka cēloņi nebija saistīti ar alkoholu vai ātrumu: “Cilvēkam laikam slikti palika, jo likās, ka ātrums nebija liels, bet strauji pagrieza pa labi,” komentē kāds vietējais.
Citi uzsver, ka pilsēta ir labi uzraudzīta ar kamerām: “Pilsēta ir nosēta ar kamerām, gan jau ieraksts būs,” raksta iedzīvotājs, uzsverot, ka video materiāli var palīdzēt policijai noskaidrot notikušā apstākļus.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Rūta Strautniece TV3 raidījumam “Degpunktā” apstiprina: “Jelgavā pa Rīgas ielu kāds 1966. gadā dzimis vīrietis vadīja “Mercedes-Benz” markas automašīnu, pie nenoskaidrotiem apstākļiem nobrauca no ceļa braucamās daļas, iebrauca kokā un apgāzās.”
TV3 rīcībā esošie neoficiālie avoti liecina, ka negadījuma cēlonis, visticamāk, saistīts ar vadītāja pēkšņu veselības pasliktināšanos. Precīzas atbildes sniegs līķa ekspertīze.