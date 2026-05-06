"Netīšām apgriezu burciņu un ieraudzīju sastāvu (laikam nevajadzēja)…" Guntars nepatīkami pārsteigts par nopirkto "Spilvas" ievārījumu

5:55, 6. maijs 2026
Šķiet, ka agrāk viss bija vienkāršāk – paša audzēti kartupeļi, vistas, cūkas, govis, dārzeņi un ogas. Lielākā daļa maltītes sastāvēja no piemājas dārza audzētiem gardumiem. Ja kas trūka, to piepirka, bet lielāko daļu mūsu senči gatavoja un audzēja paši.

Nu gan laiki ir mainījušies – nekas nestāv uz vietas, viss mainās nemitīgi. Arī cilvēku paradumi un dzīves gaitas. Ne visiem mūsdienās ir iespēja vai laiks audzēt pārtikas produktus, kur nu vēl tos pēc tam gatavot konservos, zaptēs.

Tādos gadījumos lieliski der veikalā pieejamā produkcija. Pašam nekas nav jādara, tik jāiegādājas kārotā prece. Kāds soctīklotājs, gaidot, kad izaugs aprikožu raža, iegādājies ievārījumu veikalā. Bet, paskatoties sastāvu, viņu sagaidīja pārsteigums.

“Kamēr paša aprikozes vēl aug, uzlikām uz pankūkām veikalā pirktu aprikožu zapti. Netīšām apgriezu burciņu un ieraudzīju sastāvu (laikam nevajadzēja). Kaut kā neatceros, kā mammai vai vecmāmiņai plauktā būtu bijusi burciņa ar garšvielu “sēra dioksīds”,” vietnē “Threads” neizpratni izsaka Guntars.

Komentāros ļaudis norāda, ka vecmāmiņām nebija jānodrošina produkta 100% kvalitāte, ražojot to tonnās un pārdodot veikalos. Tāpat cilvēki piemin “veco labo” ieradumu, ko dara vai darīja mūsu vecāki, vecvecāki un senākas paaudzes – no ievārījuma noņemt pelējuma virskārtu un lietot gardumu, it kā tas nebūtu sabojājies.

Kas īsti ir sēra dioksīds, kāpēc to pievieno pārtikai un vai tas ir kaitīgs, jautājām Pārtikas un veterinārā dienesta un “Spilvas” produkcijas ražotāja – “Orkla Latvija” – pārstāvjiem.

Sēra dioksīds aprikožu ievārījumā netiek pievienots mākslīgi

Laura Bagātā, SIA “Orkla Latvija” komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītāja skaidro: “Viena no mūsu būtiskākajām prioritātēm ir nodrošināt augstākās kvalitātes produktus, kas ražoti no labākajām, tajā skaitā, ilgtspējīgā un atbildīgā veidā iegūtām izejvielām, ko piegādā uzticami un pārbaudīti sadarbības partneri. Tādēļ pirmkārt svarīgi uzsvērt, ka “Spilva” produkti pilnībā atbilst pārtikas drošības prasībām, un sēra dioksīda daudzums tajos nepārsniedz normatīvos noteiktās robežas.

Runājot konkrēti par “Spilva” aprikožu ievārījumu, jāuzsver, ka sēra dioksīds šajā produktā netiek pievienots mākslīgi, bet gan veidojas no pašām aprikozēm, jo aprikozes bieži tiek apstrādātas ar sēra dioksīdu jau žāvēšanas vai uzglabāšanas laikā. Tas ir izplatīts un starptautiski atzīts paņēmiens, lai saglabātu šo augļu kvalitāti.

Sēra dioksīds pārtikas rūpniecībā tiek izmantots jau gadu desmitiem kā pārtikas piedeva ar vairākām būtiskām funkcijām. Galvenokārt tas palīdz saglabāt produkta dabisko krāsu, garšu un kvalitāti, kā arī novērš nevēlamus oksidācijas procesus.

Bez sēra dioksīda aprikozes oksidējas un iegūst tumšu, brūnganu krāsu, kas patērētājiem bieži asociējas ar pārgatavojušos vai nekvalitatīvu produktu, lai gan uzturvērtība būtiski necieš.

Tādēļ sēra dioksīda klātbūtne ļauj saglabāt dabisku, spilgtu aprikožu krāsu, kas atbilst patērētāju gaidām un ierastajai produkta vizuālajai kvalitātei.

Sēra dioksīds ir Eiropas Savienībā stingri reglamentēta pārtikas piedeva (E220), un tā pieļaujamie daudzumi pārtikā ir noteikti, balstoties uz plašiem zinātniskiem pētījumiem. Lietojot sēra dioksīdu pieļaujamajās un kontrolētajās devās, tas nerada risku veselībai un rganisms to efektīvi noārda un izvada.

Jāatzīmē, ka ikviena pārtikas piedeva vai sastāvdaļa var radīt kādas reakcijas, piemēram, kādas medicīniskas nepanesamības vai citu iemeslu dēļ, tāpēc informācija par jebkuras vielas klātbūtni produktā tiek obligāti norādīta uz produkta marķējuma. Tas nodrošina patērētāju informētību un iespēju izdarīt apzinātu izvēli.

Vēlreiz uzsveram, ka visiem “Spilva” produktiem tiek noteiktas augstākās kvalitātes prasības, sekojot līdzi gan sastāva kvalitātei un atbilstībai, gan izmantoto izejvielu izvēlei.”

Sēra dioksīds ir atļauta pārtikas piedeva

PVD Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons norāda: “Sēra dioksīds (E220) ir atļauta pārtikas piedeva, ko pārsvarā lieto kā konservantu, antioksidantu. Populārākās pārtikas produktu grupas, kurām to izmanto, ir dzērieni (vīns, alus, sulas), žāvēti augļi un dārzeņi, gaļas un zivju produkti. E220 ir alergēns un to obligāti jānorāda produkta marķējumā izceltā veidā, ja tā koncentrācija pārsniedz 10 m/kg vai 10 mg/l.”

