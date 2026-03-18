VIDEO. Jelgavā noticis smags ceļu satiksmes negadījums – mikroautobusa vadītājs neizdzīvoja… 4
Ziņa papildināta plkst.21:58
Trešdienas vakarā Jelgavā noticis smags negadījums, ziņoja aculiecinieki.
Pie tirdzniecības centra “Valdeka” noticis smags ceļu satiksmes negadījums. Kā redzams video materiālā, kas publicēts “Facebook” lapā “Sadursme.lv”, vieglā automašīna apgāzusies uz sāniem.
Zināms, ka notikuma vietā strādāja NMPD un VUGD glābēji, tika sniegta palīdzība cietušajiem. Satiksme šajā posmā bija traucēta.
Kā vēlāk ziņoja raidījums “Degpunktā”, “Mercedes” mikroautobusa vadītājs gājis bojā notikuma vietā.
Mikroautobuss ielidojis grāvī un apgāzās ceļmalā uz sāniem. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Plašāk pievienotajā video sižetā!