Slepenais likteņa kods: kāda patiesība slēpjas cilvēka dzimšanas datumā
Dzimšanas datums var būt atslēga, lai saprastu kāda personības izpausmes. Numeroloģijas eksperti uzskata, ka skaitļi ietekmē ne tikai raksturu, bet arī dzīves virzienu un var slēpt daudz vairāk, nekā šķiet.
Speciālisti norāda, ka katru datumu var reducēt līdz viencipara skaitlim, un katram no tiem piemīt noteikta enerģija un nozīme. Tieši šie pamata skaitļi veido personības tipu.
Ko par tevi vēsta tavs dzimšanas datums?
1, 10, 19, 28
Dabiski līderi ar spēcīgu iekšējo dzinuli. Tu esi cilvēks, kurš negaida — tu dari. Tev piemīt neatkarība, drosme un vēlme būt pirmajam, taču reizēm vari kļūt pārāk spītīgs vai apmāts ar kontroli.
Tavs dzīves uzdevums – iemācīties sadarboties un uzticēties arī citiem.