Foto: Paula Čurkste/LETA

Šodien stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, paredzot nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtiski lielāku maksu par licenci.

No šodienas valsts nodeva par speciālās atļaujas jeb licences izsniegšanu pieaugs no 71 140 eiro līdz 250 000 eiro, savukārt ikgadējā valsts nodeva par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību palielināsies no 14 225 eiro līdz 55 000 eiro.

Plānots, ka attiecīgo izmaiņu rezultātā valsts budžetā papildus tiks iekasēti tīs miljoni eiro.

Vienlaikus Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija (LAFPA) iepriekš aicināja valdību neatbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu paaugstināt nodevas nebanku kreditētājiem.

“Līdzīgi kā Konkurences padome, uzskatām, ka nesamērīgs nodevu paaugstinājums, kādu piedāvā Ekonomikas ministrija, var būtiski ierobežot jau esošo tirgus dalībnieku skaitu, piespiežot mazākos tirgus dalībniekus atstāt tirgu vai apvienoties ar lielākiem.

Tāpat, paaugstinot valsts nodevu līdz ceturtdaļu miljonam, ir skaidrs, ka jauni uzņēmumi tirgū nesāks strādāt,” teica asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš, aicinot valdību neatbalstīt piedāvātās izmaiņas.

Asociācijā atgādināja, ka pēdējās izmaiņas nebanku kreditēšanas nozares regulējumā stājās spēkā 2019.gada jūlijā, ierobežojot gada procentu likmi – atkarībā no aizdevuma termiņa četras līdz 21 reizi.

“Pēc pēdējām izmaiņām likumdošanā tirgu jau ir atstājuši vairāki mazie nozares spēlētāji. Prognozēju, ka vēl daļa 2019.gada decembrī nepagarinās licenci, līdz ar to šādu papildu izmaksu pieaugumu uzņēmumi nespēs nodrošināt. Ja valdība rosina izmaksu pieaugumu nebanku tirgus dalībniekiem, tad arī banku sektorā šis jautājums ir jāpārskata, lai saglabātu vismaz teorētisku iespēju konkurēt,” teica Āboltiņš.

Tāpat asociācijā pauda uzskatu, ka valsts nodeva nevar būt instruments, lai iegūtu papildu ienākumus valsts budžetā, bet gan tā tiek veikta, lai nodrošinātu nozares uzraudzības funkciju.