Privātais dzelzceļa pārvadātājs “European Sleeper” drīzumā atklās jaunu tiešo nakts vilcienu maršrutu, kas savienos vairākus tūristu iecienītus galamērķus vienlaikus piecās Eiropas valstīs – no Briseles (Beļģija) līdz Venēcijai (Itālija). Kā informē uzņēmuma preses dienests, pirmais reiss no Beļģijas galvaspilsētas izbrauks 2025.gada 5.februārī, bet pēc tam februārī un martā vilcieni kursēs aptuveni divas reizes nedēļā.

It will be a seasonal service and a more sustainable way for skiers to get to the slopes.

European Sleeper announced on Tuesday that the service will launch on 5 February 2025 and operate twice a week during February and March.

The full journey time will be 20 hours with the… pic.twitter.com/7f2NHWPx58

— Euronews Travel (@euronewstravel) August 20, 2024