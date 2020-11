Vladimirs Putins. Foto: SCANPIX/REUTERS/LETA

Caur Latviju desmitiem miljonu eiro nonākuši Putina brālēna firmas kontos





Kopš 2018. gada Latvijas bankas strauji atbrīvojušās no riskantiem klientiem. Taču aizdomīgā nauda joprojām ir maksātnespējīgajās bankās. Tur savas naudas izmaksu gaida pastkastīšu firmas ar slēptiem īpašniekiem un neizsekojamiem darījumiem, vēsta raidījums “Nekā personīga”.

”Trasta komercbankas” kreditoru vidū ir uzņēmums, kas Krievijas prezidenta brālēna Igora Putina firmai pārskaitījis vismaz vairākus desmitus miljonu eiro. Neviena iestāde neizmeklē, vai firma piedalījusies finanšu noziegumos, ar kuriem tiek saistīts Igora Putina vārds.

Pirms diviem gadiem gaismā nāca naudas atmazgāšanas skandāls ”Danske Bank” Igaunijā. Deviņu gadu laikā skandināvu bankas filiālei cauri bija izlaisti 230 miljardi netīras naudas. Pasaules vadošie mediji to sauca par lielāko naudas atmazgāšanas skandālu.

Darījumi atklājās, pateicoties bankas darbiniekam Hovardam Vilkinsonam. Viņš pamanīja, ka Lielbritānijā reģistrētā ”Lantana Trade” saņēma un pārskaitīja miljonus, bet nekādu saimniecisko darbību neveica. Patiesie īpašnieki bija noslēpti.

Vilkinsons atklāja, ka vēl 20 firmas ar kontiem ”Danske” bankā bija reģistrētas tajā pašā adresē. To pārskati bija nepatiesi, īpašnieki paslēpti. ”Danske Bank” slēdza 853 aizdomīgus kontus.

Adrese: 175 Darkes Lane, Suite B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1BW

Izrādījās, ka “Lantana Trade” patiesā labuma guvējs bija Krievijas prezidenta Vladimira Putina brālēns Igors Putins. Viņu vajā naudas atmazgāšanas skandāli. Putina vadītā “Master Bank” to dēļ zaudēja licenci. Viņš bija direktors Krievijas Zemes bankā, kad tā figurēja Moldovas 20 miljardu mazgāšanas shēmā.

“Promsberbank”, kur Putins bija valdē, nelegāli no Krievijas aizpludināja 10 miljardus dolāru. Aiz ”Danske bank” skandālā atklāto pastkastīšu firmām identificēja ne tikai Igoru Putinu, bet arī Krievijas Federālā drošības dienesta darbiniekus.

”Lantana Trade” partneris bija Lielbritānijā reģistrētais “Fairwood Import”. Firmas konta izraksts ”Danske” bankā rāda, ka 2013. gadā ”Fairwood Import” ik pēc pāris dienām saņēma četrus miljonus dolāru. Identisku summu uzreiz pārskaitīja “Lantana Trade” kontā. Tikai viena mēneša laikā vien “Fairwood” uz “Lantana Trade” pārskaitīja 44 miljonus dolāru. “Fairwood” konti bija arī Latvijā: “Baltikums Bank”, “Privatbank” un “Trasta komercbankā”.

Vienām bankām firma savus darījumus pamatoja ar vekseļu un vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu, citām apgalvoja, ka tirgojas ar celtniecības materiāliem un iekārtām. Neviena no bankām firmu ar nezināmajiem īpašniekiem, nepatiesām finanšu atskaitēm, pastkastītes adresi un simtu miljonu apgrozījumu kontos nebija novērtējusi par augsta riska klientu.

2016. gadā Eiropas Centrālā banka “Trasta komercbankai” anulēja licenci. Latvijas uzraugi bankā konstatēja ilgstošu un plašu naudas mazgāšanu. Bankā sākās likvidācijas process, bet gadu vēlāk – maksātnespējas process.

Bankas slēgšanas brīdī “Fairwood Import” kontā “Trasta komercbankā” atradās trīs miljoni dolāru. Bankas likvidators Ilmārs Krūms neko aizdomīgu uzņēmumā nesaskatīja un tam izmaksāja aptuveni divus miljonus.

“Man nebūs nekādu komentāru, un es arī diemžēl vairs neko neatceros,” saka Bijušais “Trasta komercbankas” likvidators Ilmārs Krūms.

”Fairwood Import” bija ”Trasta Komercbankas” lielāko klientu trīsdesmitniekā. Tā norādītie patiesie labuma guvēji bija fiktīvi. Lietas patiesībā bīdījis kāds Boriss Vorobjovs.

“Viņš informēja, ka ir kaut kāds Iļja Šingarevs viņam. Krievu žargonā viņš viņu nosauca par “padpisant”, ko es saprotu kā dokumentu parakstītājs. Tas, ka tas ir Krievijas pasākums, tas man bija skaidrs. Es varbūt tanī momentā to neuztvēru nopietni, jo, neslēpšu, bija arī tikšanās, kur mēs arī tādā brīvākā gaisotnē arī kādu grādīgu dzērienu kopā iedzērām, un viņš tāds lielībnieks bija, viņš lielījās, ka viņam tur ir sakari ar Krievijas Federālās drošības dienestu. (NP: Vai zinājāt, no kurienes uzņēmums saņēma šo naudu?) Nē, es to nezināju,” skaidro Krūms.

“Lantana Trade” un “FairWood Import” darījumi notika laikā, kad milzu jaudu bija uzņēmusi tā sauktā krievu naudas mazgātava: globāla shēma, kurā no 2010. līdz 2014. gadam no Krievijas tika izpludināti ap 80 miljardiem dolāru. Visaktīvāk izmantotās bija Igaunijas “Danske Bank” un Latvijas “Trasta komercbanka”.

“Gan es, gan faktiskā izmaksātāja banka, kas faktiski veic visas šīs maksāšanas darbības, pārbaudām katru un ikvienu kreditoru, lai būtu pārliecība, ka konkrētais kreditors, kas saņem naudas līdzekļus, ir tiesīgs tos saņemt. Droši vien domāt un uzskatīt, ka 2017. gadā, jūnijā, uzsākot administratora darbību šajā bankā, es pārbaudīšu no – līdz visus bankas darījumus, kas veikti 10, 15 gadu garumā, droši vien būtu naivi,” teic ”Trasta komecbankas” maksātnespējas administrators Armands Rasa.

Tā pati Lielbritānijas adrese ir vai iepriekš bijusi vēl septiņiem “Trasta komercbankas” kreditoriem. Ne administrators, ne valsts iestādes vēsturiskos darījumus nepārbauda.

• ”Beckley Inter LLP”

• ”Brandex Resources LLP”

• ”Exposoft Trading LLP”

• ”Fortex Energy LLP”

• ”Spikeberg Resources LLP”

• ”Swedstone Trading LLP”

• ”Woodbridge Energy LLP”

“Šajā gadījumā netiks skatīti tie darījumi, kas ir bijuši četri vai pieci gadi atpakaļ, kuri ir izpildīti, un varbūt tie klienti jau labu laiku bankā nav bijuši aktīvi un nav apkalpoti. Pēdējo reizi klātienes pārbaudi “Trasta komercbankā” FKTK veica pirms četriem gadiem, kad bankas likvidators bija Ilmārs Krūms.

Secinājumi bija drūmi: klientus un viņu naudas izcelsmi nepārbaudīja. FKTK tiesu prasīja nomainīt likvidatoru un prasīja bankas maksātnespēju,” stāsta FKTK Atbilstības kontroles departamenta direktors Kristaps Markovskis.

Pēc pārbaudes likvidējamā “Trasta komercbankā” FKTK 2017. gada janvārī brīdināja, ka visa Latvijas tiesiskā vide tiks pakļauta reputācijas riskam, ja apstiprināsies aizdomas, ka likvidators pats nodarbojas ar naudas atmazgāšanu. Pusgadu vēlāk policija Ilmāru Krūmu apcietināja aizdomās par izspiešanu un līdzekļu legalizāciju.

“Fairwood Import” atbilst čaulas uzņēmuma un augsta riska firmas pazīmēm. Līdz pagājušajam gadam tas bija reģistrēts tajā pašā namā, kur ”Danske” skandālu aizsākusī ”Lantana Trade”. Netīrās naudas apkarošanai izveidotais Finanšu izlūkošanas dienests par ”Trasta komercbankas” klientu darījumiem līdz šim neesot interesējies.

“Ja mums ir iespēja un ir pierādījumi, teiksim, procesa ietvaros, ka šī nauda ir konfiscējama, tad šī nauda tiek konfiscēta atbilstoši kriminālprocesā noteiktā kārtībā, bet citos gadījumos no mums nav tiesisku līdzekļu šajā gadījumā atsavināt personai naudu,” papildina Markovskis.

Mūsu regulējums paredz, ka politiski nozīmīga persona ir paaugstināta riska persona, īpaši ja mēs runājam par personām, kuras nāk no paaugstināta riska jurisdikcijas. Viņas ir automātiski pakļaujamas padziļinātai izpētei, saprotot, kādus darījumus šī persona veic. Jo skaidrs, ka tas galvenais mērķis šajā gadījumā pārliecināties par to, ka netiek iegūti vai pārskaitīti līdzekļi, kuri, iespējams, ir kādās koruptīvās darbībās iegūti.

Noguldītāji no “Trasta komercbankas” aizvien nav saņēmuši ap 50 miljoniem eiro. Lielāko daļu no summas arī nesaņems, jo bankā naudas nav. Pat, ja likumsargi atklātu jaunus noziegumus, tad vairs nebūtu, ko arestēt.

“Trasta komercbanka” tās darbības laikā bija ierauta neskaitāmos naudas mazgāšanas skandālos. Likvidācijas procesa vadīšana tika Krūmam, ko darbam uzrunāja tolaik ietekmīgais maksātnespējas administrators Māris Sprūds.

Krūms ar Sprūdu un citiem juristiem slēdza pakalpojumu līgumus gandrīz septiņu miljonu eiro vērtībā. Tagad Ilmārs Krūms kļuvis par liecinieku pret Sprūdu, bet viņam inkriminētais noziegums no izspiešanas samazināts uz nolaidību.

Arī “Fairwood Import” iesaistīts kriminālprocesā. Uzņēmums atzīts par cietušo, jo liecinājis, ka tā nolīgtais jurists Mārtiņš Krūms nodarbojies ar izspiešanu.

2018. gadā izskanēja ziņas par Vladimira Putina meitu slepeniem kontiem Latvijā. Bijušā ASV prezidenta Baraka Obamas padomnieki savulaik šīs ziņas rosinājuši izmantot informācijas karā pret Putinu. Latvijas FKTK par to sāka pārbaudi un secināja, ka Putina meitām kontu Latvijā nav.