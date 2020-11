“Dati ir kā iekšējais drošības dienests!” Latvijas uzņēmums, kura klientu sarakstā atrodams arī “Microsoft”

Datu vizualizācijas tehnoloģiju uzņēmuma “ZoomCharts” valdes priekšsēdētājs Jānis Volbergs: “Datu potenciāls ir milzīgs. Ja tev ir precīzi dati, tajos atrodama lielākā daļa uzņēmējdarbības atbilžu.” Foto: Karīna Miezāja

Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Mēs gribam, lai katrs darbinieks ikvienā organizācijā spētu pieņemt datos balstītus lēmumus ātri, vienkārši un efektīvi. Tas ļautu uzņēmumiem strādāt efektīvāk, labāk organizēt darbu un vairāk nopelnīt.” Tieši tāda ir datu vizualizācijas tehnoloģiju uzņēmuma “ZoomCharts” valdes priekšsēdētāja Jāņa Volberga pārliecība.

Vēl viņš ir pārliecināts par to, ka liela daļa uzņēmumu nespēj efektīvi strādāt un bankrotē nevis sliktu ideju dēļ, bet gan tādēļ, ka neseko datiem un nepieņem datos balstītus lēmumus. “ZoomCharts” radījis platformu, kas ne tikai veido datu vizualizācijas, bet ļauj datos burtiski iedziļināties, ērti un ātri iegūstot biznesam vērtīgu informāciju, kas uzskatāmi demonstrē dažādas sakarības, kuras var analizēt un pētīt.

Platforma ir tik unikāla, ka ikviens tehnoloģijas lietotājs datus ierauga pavisam citā gaismā, turklāt tas ir vienkārši. Jānis ir pārliecināts, ka “ZoomCharts” tehnoloģija darbu ar datiem padara par dienas patīkamāko nodarbi.

“Piedzimstot, lai iepazītu pasauli, mēs visu gribam aptaustīt. Savā tehnoloģijā realizējam šo pašu ideju – ja kaut kas interesē, vari tam pieskarties. Būtībā ļaujam kontrolēt pasauli bez īpašām priekšzināšanām. Nav pat svarīgi, ko tu aptausti, jo ir dīvaini patīkama sajūta pieskarties un iegūt vizuālu rezultātu.”

Risinājumi atrodami arī iestādēs Latvijā

Lielākā daļa uzņēmuma klientu nāk no ārvalstīm, to vidū ir tādi milži kā “Microsoft”, “LinkedIn”, “BMW”, “Michelin”, NATO u. c. Tomēr veiksmīgi risinājumi atrodami arī pašu mājās. Piemēram, viens no “ZoomCharts” risinājumiem redzams CSDD mājaslapā, apskatot uzskaitē esošo transportlīdzekļu datus.

Tur iespējams ātri un ērti iegūt informāciju par reģistrēto automašīnu tipiem, ražošanas gadu, dzinēja tipiem utt. Viss ir atkarīgs no tā, kādi un cik plaši dati ir organizācijas vai uzņēmuma rīcībā. Jo plašāki, jo interesantāku un vērtīgāku rezultātu izdosies iegūt. Vēl citi pašmāju piemēri redzami Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) un Uzņēmuma reģistra (UR) mājaslapās.

IUB vietnē varam ērti apskatīt un analizēt visus veiktos iepirkumus, bet UR mājaslapā – reģistrēto un no reģistra izslēgto uzņēmumu dinamiku, kā arī patieso labuma guvēju datu tīklu. Jāņa un viņa komandas sapnis ir izveidot krietni pārskatāmāku Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) mājaslapu – viņa vērtējumā tā šobrīd aprakta sarežģītu datu murskuļos. Ar CSP pārstāvjiem esot runāts jau vairākkārt, taču pagaidām bez rezultātiem.

Palīdz veidot inteliģentu biznesu

Minētais ir tikai viens no segmentiem, kurā darbojas “ZoomCharts”. Daudz būtiskāks segments ir biznesa inteliģences (BI) pasaule. Tā ir programmatūra, kas palīdz strādāt ar datiem, apkopojot dažādus datu avotus un ļaujot datus pasniegt konsolidētā veidā tālākai analīzei un izpētei.

“Kad runājam par BI instrumentiem, visbiežākais to pielietojums ir vērojams uzņēmumos, kuri sapratuši, ka grib pieņemt datos balstītus lēmumus,” stāsta Jānis. Īpašu “Power BI” risinājumu izstrādājis “Microsoft”, ar kuru lielisku sadarbību izdevies izveidot “ZoomCharts”.

“Power BI” pārskatā iespējams analizēt gan uzņēmuma pārdošanas datus konkrētās dienās un mēnešos, gan konkrētos veikalos, valstīs utt. Iespējams pētīt vēl dziļāk, piemēram, analizējot “premium” segmenta pārdošanas rādītājus. Rezultātā var izdarīt secinājumus, kas palīdz attīstīt biznesu. “Ir bezgalīgi daudz veidu, kā datus analizēt. Vienu pašu “excel” failu vizualizēt ir ļoti grūti.

Taču BI pasaule to atrisina – ļauj nodalīt datu konsolidāciju, apstrādi un attīrīšanu no attēlošanas un publikācijas slāņa. Vienā no slāņiem interaktīvās vizualizācijas veidojam arī mēs.” Saskaņā ar pētījumu un konsultāciju kompānijas “Gartner” datiem, “Power BI” ir straujāk augošais BI instruments pasaulē, platformas lietotāju skaitam tuvojoties 100 miljoniem.

Datos balstīti lēmumi – objektīvi

Atgriežoties pie “ZoomCharts” dzimšanas 2013. gadā, tolaik visi konkurenti vizualizācijas uzskatījuši par vienvirziena instrumentu, kas vienkārši pārvērš datus vizuālā atspoguļojumā, nedomājot par to, kā ļaut gala lietotājam ar datiem mijiedarboties.

Atšķirībā no tā, “ZoomCharts” tehnoloģija spēj uztvert lietotāja vajadzības un izdomāt nākamos soļus – proti, sazināties ar datu pirmavotu, pieprasot papildus smalkākus datus. “Visam apakšā ir t. s. lielie dati, mēs dodam iespēju ieraudzīt gan datu kopsavilkumu, gan doties pētīt dziļāk,” norāda Jānis.

Viņš stāsta, ka būtībā tehnoloģija tika radīta nākotnei, kas pienākusi jau tagad. Iepriekš nācās saskarties ar to, ka BI nebija gana attīstīta un lietotāji nemaz nevarēja iztēloties, ko ar datiem iespējams paveikt. Šobrīd situācija ir mainījusies, jo BI paliek arvien populārāka, visi cenšas pieņemt datos balstītus lēmumus. Konstanta sekošana datiem BI platformā būtībā kļūst par tādu kā aizraujošu un atkarību izraisošu spēli.

“Datu potenciāls ir milzīgs. Ja tev ir precīzi dati, tajos atrodama lielākā daļa uzņēmējdarbības atbilžu. Ja paļaujies uz intuīciju, tad lēmumi ir subjektīvi, bet datos balstīti lēmumi vienmēr būs objektīvi. Dati ir kā iekšējais drošības dienests, kas parāda nākamās veicamās darbības un nerealizēto plānu iemeslus.”

Jāveicina uzņēmuma atpazīstamība

Uzņēmuma nākotne šobrīd zīmējas visai rožaina, un pat Covid-19 krīzei nav izdevies paklupināt uzņēmumu. “Mēs turpinām augt un meklējam jaunus darbiniekus. Mums par labu nāk tas, ka BI iespējas šobrīd plaši izmanto visās nozarēs. Daļā no tām krīze radījusi pat izaugsmi, tādā veidā kompensējot uzņēmumus, kas BI beiguši izmantot.

Interese par mūsu tehnoloģiju pieaug ar katru mēnesi. Mācāmies jaunas lietas, vairāk pārdodam, iekarojam arvien jaunus tirgus. Šā gada mērķis ir piezemēts – pārsniegt viena miljona apgrozījumu. Bet jau nākamgad apgrozījumu gribam desmit reizes lielāku. Nav pamata to nesa­sniegt, saprotot tehnoloģijas lielo potenciālu un redzot pozitīvās atsauksmes. Negribam vienkārši augt, gribam augt ļoti strauji.”

Kā vienīgo izaicinājumu Jānis min uzņēmuma atpazīstamības veicināšanu, pie kā nākamo mēnešu laikā tiks īpaši piestrādāts. Galu galā tādas iespējas jo­projām nepiedāvā neviens konkurents. Jānis gan nenoliedz, ka uzņēmuma pārdošana, visticamāk, nākotnē būs neizbēgams, loģisks solis, taču pašlaik par to uzņēmumā nedomā. Interesanti, ka vienreiz piedāvājums par “ZoomCharts” iegādi jau izteikts.

UZZIŅA:

SIA “Data Visualization Software Lab” dibināta 2013. gadā.

30,64% uzņēmuma daļu pieder Gintam Ernestonam, 29,91% pieder “AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund”, 11,99% pieder Jānim Volbergam, 11,95% pieder “AIF Imprimatur Capital Seed Fund”, 9% pieder Edgaram Smirnovam, bet 6,51% pieder Viesturam Zariņam. Patiesie labuma guvēji ir Gints Ernestons, Edgars Smirnovs, Jānis Volbergs un Viesturs Zariņš.

2013. gadā uzņēmums ieguva “Rising Stars” titulu.

2014. gadā sākas tehnoloģijas patentēšana ASV tirgū. Process joprojām turpinās.

2018. gadā uzņēmums saņēma Eižena Āriņa balvas datorikā atzinības rakstu.

Līdz šim uzņēmums piesaistījis 1,1 miljonu investīciju no riska kapitāla fondiem “AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund” un “AIF Imprimatur Capital Seed Fund”.

“Data Visualization Software Lab” 2019. gadā apgrozīja 525 tūkstošus eiro, bet nopelnīja 30 tūkstošus. Šogad plānots apgrozīt jau vairāk nekā vienu miljonu eiro, bet 2021. gadā – vairāk nekā 10 miljonus eiro.

Uzņēmumā strādā apmēram 20 darbinieku.

99% uzņēmuma produktu izmanto ārpus Latvijas, lielākoties ASV (ap 50%). Tāpat lieli eksporta tirgi ir Āzijā, Eiropā, Austrālijā.

Klientu skaits pārsniedz 10 000, bet maksājošo klientu – 1000.

VĒRTĒJUMS: Lielisks piemērs citiem

Līva Stūrmane, Latvijas Eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” izpilddirektore: “Jau 2013. gadā “ZoomCharts” ieguva “Rising Stars” titulu, kas nozīmē, ka uzņēmumam ir ambīcijas nākamo piecu gadu laikā sasniegt eksporta apjomu, kas būtu vismaz viens miljons eiro. Toreiz Jānis pārliecināja žūriju par savu ideju, tās pievienoto vērtību, plāniem un vēlmi nest Latvijas vārdu pasaulē. Šogad “ZoomCharts” ir tik tuvu šī titula saņemšanai kā vēl nekad – sagaidāms, ka jau šogad vai nākamā gada sākumā uzņēmums eksportēs par vairāk nekā miljonu eiro. “ZoomCharts” komandas darba spējas, azarts un ambīcijas ir lielisks piemērs citiem uzņēmumiem. Viņu sadarbības ar “Mic­rosoft” rezultātā “Power BI” biznesa inteliģences risinājumu jau izmanto vairāk nekā 100 tūkstoši klientu visā pasaulē. “ZoomCharts” klienti mājo vairāk nekā 100 pasaules valstīs, un to skaits turpina augt, tādēļ esam ļoti priecīgi par viņu sasniegumiem. Uz viņiem patiešām var attiecināt izcelsmes zīmi “Born in Latvia”.”