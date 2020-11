"Manai meitai ar maisu iesita pa galvu, aiz rokas izvilka no namiņa un vēlreiz iesita!" Māte šokā par bērnudārzā iemūžināto video

Vienā no Rīgas bērnudārziem, Birzes ielā piektdien pastaigas laikā bērni pieredzēja pavisam nepatīkamus brīžus – audzinātaja, neizturot stresa situāciju, pret diviem divgadniekiem pielietoja fizisku spēku, vēsta raidījums “Degpunktā”.

Ekrānā redzamie kadri nofilmēti piektdien, 13.novembrī, 197. bērnudārza teritorijā. Audzēkņu pastaigas laikā grupas audzinātajai uznāca dusmu lēkme, jo, visticamāk, bērni viņu negribēja klausīt. Viens no mazajiem tika notriekts no kājām un nopērts, taču otru, aiz rokas sieviete burtiski izrāva ārā no spēļu namiņa.

Protams, uz šādu agresīvu pieauguša cilvēka rīcību nevarēja nereaģēt apkārtnes iedzīvotāji. Nofilmētais publicēts sociālajos tīklos un drīz vien, vecāki video kadros atpazina arī savas atvases.

“Tā otrā meitene, kura bija namiņā un kurai sākumā ar maisu iesita pa galvu, pēc tam viņu izvilka ārā un iesita – tā bija mana meita. Es biju tādā šoka stāvoklī. Uzreiz atprasījos no darba, aizskrēju uz to dārziņu. Man vadītāja piedāvāja noskatīties video, es teicu, paldies, es to jau esmu redzējusi,” stāsta viena no mammām.

Audzinātāja, kuras dēļ cietušas trīs un divus gadus vecās meitenes, situāciju skaidroja šādi.

“Es ļoti atvainojos, tāda bija situācija, es meitenēm bišķiņ uzšāvu pa dibenu,” viņa saka.

Tikmēr māte neizpratnē. “Vai viņa paskaidroja, kādēļ uzbruka? Vai meitene viņu neklausīja, vai kas? Viņa taču spēlējās bērnu mājiņā.

Audzinātāja gribēja visus bērnus sasēdināt uz soliņa. Nezinu kamdēļ, varbūt, pirms doties iekšā, visus savākt vai vēl kas. Mana meita un tā otrā meitene spēlējās un bēga projām no viņas,” situāciju skaidro vienas no meitenēm māte.

Uz pārrunām un situācijas skaidrošanu izsaukta arī Rīgas 197. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Sarmīte Spinga. Viņa atzīst, ka tā nav norma. Audzinātaja atbrīvota no darba.

Par nu jau atlaisto audzinātāju zināms, ka šajā pirmsskolas izglītības iestādē, kur mācās aptuveni 200 bērnu, viņa sāka stādāt šogad jūlijā. Darba pieredze šajā jomā viņai līdz tam nebija bijusi.