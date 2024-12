Foto: Edijs Pālens/LETA

Ceļi sniegoti un apledo; laika prognoze ceturtdienai Ieteikt







Ceturtdiena būs mākoņaina un palaikam līs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes. Dažviet austrumos īslaicīgi izveidosies migla, dūmaka.

Reklāma Reklāma

Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē un piekrastē brāzmās pastiprinoties līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +4…+9 grādiem.

Rīgā arī dienā debesis klās bieza mākoņu sega un palaikam līs. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +7…+9 grādu robežās.

Latvijas austrumu daļā daudzviet autoceļi sniegoti un apledo

Latvijas austrumu daļā daudzviet ir autoceļi sniegoti un apledo, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 56 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Vidzemes šosejas no Virešiem līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas no Strenčiem līdz Valkai, uz Daugavpils šosejas no Izvaldas līdz Pāterniekiem, uz Rēzeknes šosejas no Varakļāniem līdz Terehovai, kā arī šosejas Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) no Grebņevas līdz Špoģiem un visā Rēzeknes apvedceļa garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Valmieras, Alūksnes, Gulbenes, Valkas, Preiļu, balvu, Krāslavas, Rēzeknes, Madonas, Gulbenes un Ludzas apkārtnē.

“Latvijas Valsts ceļi” atgādina, ka ir svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotājus aicina informēt “Latvijas Valsts ceļus”, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos.