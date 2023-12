“Centrālā laboratorija” atvērusi jaunu filiāli Carnikavā Ieteikt







Carnikavā, Rīgas ielā 14A, atklāta “Centrālās laboratorijas” filiāle, kurā veikt analīzes gaidīti gan pieaugušie, gan bērni. Šogad tā ir otrā uzņēmuma izveidotā filiāle iedzīvotāju ērtībām Ādažu novadā.

“Mūsu mērķis ir nodrošināt strauji augošās Ādažu pilsētas un novada iedzīvotājiem iespēju dzīvesvietas tuvumā ērti veikt nepieciešamās analīzes. Līdz ar filiāles atklāšanu vēl vienā novada centrā – Carnikavā – nodrošinām, ka laboratoriskie pakalpojumi Pierīgā kļūst vēl ērtāk pieejami. Mūsu pieredze liecina, ka pakalpojumus filiālēs labprāt izmanto ne tikai tuvumā dzīvojošie, bet arī kaimiņu pašvaldību iedzīvotāji. “Centrālās laboratorijas” jaunā filiāle ir iekārtota tā, lai procedūrai veltītajā laikā apstākļi pacientiem būtu ērti un patīkami,” stāsta “Centrālās laboratorijas” valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa.

“Nesen svinīgi tika atklātas “Centrālās laboratorijas” telpas Ādažos, tāpēc esam priecīgi, ka uzņēmums turpina paplašināt savu ģeogrāfiju, ienākot arī Carnikavā un atverot filiāli pašā pagasta centrā. Tādējādi tagad iedzīvotājiem tiek nodrošināta vēl ērtāka pieejamība kvalitatīviem un precīziem laboratorijas pakalpojumiem, kā arī ātrai rezultātu saņemšanai,” saka Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētaja Karīna Miķelsone.

Jaunajā “Centrālās laboratorijas” filiālē Carnikavā, Rīgas ielā 14A veikala “Mego” otrajā stāvā, visu veidu medicīniskās analīzes ir iespējams nodot ar vai bez ārsta nosūtījuma (neatkarīgi, kurai no Latvijā akreditētajām laboratorijām nosūtījums izrakstīts). Iedzīvotājiem vizītei konkrētā laikā no pulksten 8.00 līdz 16.00 pierakstīties iespējams mājaslapā www.laboratorija.lv/pieraksts-lv, laboratoriju var apmeklēt arī bez iepriekšēja pieraksta. Analīžu rezultāti pēc apmeklējuma ir pieejami www.laboratorija.lv, “Centrālās laboratorijas” filiālē, pacienta norādītajā e-pastā, kā arī elektroniski tos saņem pacienta ārstējošais ārsts, kurš nosūtījis pacientu veikt analīzes. Tāpat analīžu rezultāti tiek saglabāti veselības datu portālā, kur tie pieejami arī pēc gada vai ilgāka perioda.

“Centrālās laboratorijas” filiālē Carnikavā pēc procedūras bērni saņem diplomu par drosmi un, ja vēlas, arī gardumu.

Jau vēstīts, ka oktobrī Ādažu novadā atklāta arī “Centrālās laboratorijas” filiāle Ādažu slimnīcā. “Centrālā laboratorija”, turpinot attīstību, 2024. gadā plāno atvērt vēl vairākas filiāles, tā nodrošinot iedzīvotājiem saņemt pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai.

SIA “Centrālā laboratorija” nodrošina plaša spektra klīniski diagnostiskos laboratorijas izmeklējumus 88 filiālēs, kas atrodas visā Latvijā. Laboratorijā strādā vairāk nekā 650 darbinieku. Uzņēmuma darbība novērtēta, valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai piešķirot LR Ministru kabineta balvu par ieguldījumu veselības aprūpes nozares attīstībā.

SIA “Centrālā laboratorija” ir viens no grupas “Repharm” vadošajiem uzņēmumiem. “Repharm” ietilpst arī AS “Veselības centru apvienība”, AS “Sentor farm aptiekas” (zīmols “Mēness aptieka”), kā arī zāļu apgādes uzņēmums AS “Recipe plus”.