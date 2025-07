Cers: “Ir pilnīgi skaidrs, ka mums tam cilvēkam ir jānodrošina iespēja palikt dzīvam, bet kāpēc tas jādara uz mūsu rēķina?” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” zvērinātais advokāts Olavs Cers komentēja situāciju, kurā Rīgas pašvaldība izmaksājusi pabalstus 124 pensionāriem, kurus Krievija pametusi novārtā, neizmaksājot pensijas jau kopš decembra.

“Mēs runājam par to, ka tas ir humāni – neļaut kādam cilvēkam šeit nomirt badā. Bet tam ir arī vēl papildus blaknes,” norādīja Cers, uzsverot, ka šajā situācijā jāskatās plašāk.

Viņš atzīmēja, ka šis lēmums nav tikai žests trūcīgo atbalstam – tas sniedz iespēju Latvijai arī nostiprināt savu tēlu: “Latvijas valsts to var pasniegt kā savu humānisma aktu un ar to varbūt arī kaut kādā veidā spodrināt savu tēlu. Cits varbūt izturas slikti pret cilvēkiem, bet mēs šiem cilvēkiem neļaujam nomirt, mēs palīdzam.”

Taču būtiskākais, pēc viņa domām, ir tas, ka palīdzība nenotiek uz Latvijas rēķina bez iespējas to kompensēt: “Mēs jau to naudu nevienam nedāvinām – mēs paprasīsim to atpakaļ no Krievijas.”

Cers uzsvēra, ka Latvijas pusei varētu būt iespējas jau šobrīd sākt segt izdevumus no arestētajiem Krievijas īpašumiem vai līdzekļiem: “Varbūt mēs to jau šobrīd varam izdarīt? Varbūt ir kaut kādi arestēti īpašumi? Varbūt ir kaut kādas arestētas naudas bankas kontos, kas piederējuši Krievijai?”

Viņš uzsvēra, ka cilvēkiem ir jāpalīdz, taču šī nauda ir arī jāatgūst atpakaļ: “Ir pilnīgi skaidrs, ka mums tam cilvēkam ir jānodrošina iespēja palikt dzīvam. Bet kāpēc tas jādara uz mūsu rēķina? Kaut kādu brīdi mēs to varam. Bet mums jau ir kam to naudu paprasīt atpakaļ. Tā mums nav jādāvina.”