Mīkstu magoņu un kanēļa bulciņu recepte – kā bērnībā pie vecmammas!







Aromātiskas, pufīgas un ar bagātīgu pildījumu, šīs bulciņas noteikti pazudīs no paplātes ātrāk, nekā atdzisīs. Izvēlies magones vai kanēli, vai abus kopā, rezultāts vienmēr būs izcils, recepte no @“>edamskaisti.

Sastāvdaļas:

Mīkla (aptuveni 24-25 bulciņas)

1. 300ml piena;

2. 10g sausā rauga;

3. 90g cukura;

4. Šķipsniņa sāls;

5. 60g sviesta;

6. 2 olas;

7. 650-700g miltu.

Magoņu pildījums:

1. Magones (ap 50g);

2. Brūnais/baltais cukurs(ap 100g);

3. Sviests (ap 50g);

4. 2-3 ēdamkarotes skābais krējums;

5. Šokolāde virskārtai.

Kanēļa pildījums:

1. Brūnais cukurs (ap 100g);

2. Kanēlis (ēdamkarote);

3. Sviests (ap 50g).

Pagatvošana:

1. Bļodā lej siltu pienu, pievieno raugu, cukuru, sāli, izkausētu sviestu, olas un kārtīgi samaisa. Pakāpeniski iesijā miltus, izmīca, un liek siltā vietā uz stundiņu “izaugt”

2. Bļodiņā ber magones, pievieno cukuru un izkausētu sviestu, izmaisa un/vai otrā trauciņa pagatavo kanēļa pildījumu.

3. Kad mīkla uzaugusi, sadala to divās daļās un izrullē taisnstūra formā (ap 35x45cm), pārsmērē ar pildījumu (augšējā malā atstāj pāris cm tukšus), MAGOŅU pildījumam pa virsu pārsmērē krējumu (būs mīkstāk), sarullē un sagriež vienādos gabaliņos.

4. Katru gabaliņu liek uz paplātes, parušina paspaidot un atstāj vēl uz 15-20 min paaugties. Tad apsmērē ar sakultu olu un cep 175 grādos 20-25min.

ja paredzēts gatavot izmantojot tikai vienu pildījums veidu, to dubulto!

pildījumam proporciju var droši palielināt un miksēt pēc ieskatiem!

ja paredzēts cept tikai vienu paplāti, mīklas daudzumu samazina uz 1/2.

Lai labi garšo!