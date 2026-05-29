"Ceru, ka mēs bez biksēm nepaliksim," Arno Jundze par jauno valdību
Rakstnieks, kultūras žurnālists, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs un TV24 raidījuma “Grāmatu kods” vadītājs Arno Jundze uzskata un TV24 stāsta, ka Nauris Puntulis kultūras ministra amatā būtu pozitīvs signāls nozarei. Puntulis jau iepriekš bijis kultūras ministrs — šo amatu viņš ieņēma no 2019. gada jūlija līdz 2023. gada septembrim.
Jundze norāda, ka šobrīd pārstāv arī Latvijas Radošo savienību padomi un labi redz, cik sarežģīta ir situācija kultūras nozarē. Viņa bažas galvenokārt saistītas ar iespējamu finansējuma samazināšanu, jo kultūra tradicionāli ir viena no jomām, kur budžeta griezienus izdarīt ir visvieglāk.
Viņš uzsver, ka citās nozarēs cilvēkiem nereti ir vieglāk pierādīt nepieciešamību pēc finansējuma, savukārt kultūras joma ilgstoši bijusi starp tām, kur līdzekļu ir mazāk un algas — zemākas. Tāpēc viņš cer, ka nozare nepaliks kritiskā situācijā un tai netiks atņemts vēl vairāk.
Runājot par politisko situāciju pirms Saeimas vēlēšanām, Jundze atzīst, ka būtiskas pārmaiņas īsā laikā, visticamāk, vairs nav gaidāmas. Tomēr viņš pieļauj, ka pašreizējā politiskā vadība varētu vismaz iezīmēt virzienu, kurā valsts budžets kļūtu nedaudz mazāk izšķērdīgs.
Viņa ieskatā kultūras nozarei šobrīd svarīgākais ir nezaudēt jau tā ierobežotos resursus un sagaidīt, kā rīkosies nākamā politiskā vadība. Jundze situāciju vērtē kā interesantu, taču vienlaikus neskaidru, jo pēc vēlēšanām var nākt jauni politiskie spēki ar savām prioritātēm un vēlmi pārskatīt līdzšinējos lēmumus.