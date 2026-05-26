Lai izdodas! Kulberga valdība deklarācijā izvirza nopietnas un ambiciozas prioritātes
Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga (AS) topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu, kā arī 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) novirzot aizsardzībai.
Deklarācijā norādīts, ka valdību veidojošie partneri apņemas koncentrēties uz konkrētiem darbiem 14. Saeimas laikā, pieņemot lēmumus pēc vienprātības principa un atturoties atbalstīt budžetu ietekmējošus priekšlikumus bez kopīgas vienošanās.
Drošības jomā paredzēts nodrošināt pilnu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, stiprinot robežu, pretgaisa aizsardzību un valsts kopējo noturību.
Tāpat valdība iecerējusi plašāk ieviest modernās tehnoloģijas, tostarp bezpilota sistēmas, pilnveidot pretgaisa aizsardzību un elektroniskās karadarbības spējas, kā arī izveidot dronu detekcijas sistēmas. Īpašu uzmanību paredzēts pievērst pierobežas reģioniem.
Deklarācijā uzsvērts, ka Latvija turpinās sniegt visaptverošu atbalstu Ukrainai un stiprinās sankciju politiku pret Krieviju, nemīkstinot jau noteiktos ierobežojumus. Vienlaikus paredzēts lemt par Ukrainas civiliedzīvotāju turpmāko tiesisko statusu Latvijā.
kā arī pastiprinot uzraudzību pār izsniegto atļauju izmantošanu.
Budžeta politikā valdība iecerējusi virzīties uz sabalansētu budžetu līdz 2030. gadam, veicot izdevumu pārskatīšanu visās ministrijās un palielinot caurspīdīgumu publiskajos iepirkumos. Plānots arī pārskatīt prēmiju izmaksas sistēmu un nodrošināt atklātu pieeju budžeta datiem.
Tautsaimniecības attīstībā paredzēts izstrādāt nacionālo mākslīgā intelekta stratēģiju, stiprināt uzņēmumu konkurētspēju un veicināt eksporta attīstību. Vienlaikus iecerēts pārtraukt tirdzniecību ar Krieviju un Baltkrieviju, koordinējot rīcību ar citām reģiona valstīm.
Sociālajā jomā valdība plāno stiprināt atbalstu ģimenēm ar bērniem, attīstīt mājokļu pieejamības programmas un ieviest bāzes pensiju, pakāpeniski palielinot piemaksas par darba stāžu. Tāpat prioritāte būs veselības aprūpes finansējuma palielināšana un slimnīcu tīkla reforma.
kā arī darba turpināšana pie valsts ilgtermiņa attīstības stratēģijas.
Jau ziņots, ka Kulberga pārstāvētais “Apvienotais saraksts” (AS) finanšu ministra amatam virza Māri Kučinski, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju gatavs vadīt Edgars Tavars.
No “Jaunās vienotības” (JV) jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiks virzīts Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru – līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Nacionālā apvienība (NA) vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus attiecīgi virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Nauri Puntuli, Jāni Dombravu un Jāni Vitenbergu.
No Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis.
Tāpat no ZZS amatu saglabās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.