Kur pazūd Latvijas bērni? Deputāts atzīst, ka situācija ir dramatiska Ieteikt







Latvijā turpina palielināties skolu neapmeklējošo bērnu skaits obligātajā izglītības vecumā – pērn to neapmeklēja gandrīz 2000 bērnu, liecina Labklājības ministrijas ziņojums. Saeimas deputāts Česlavs Batņa TV24 raidījumā “Ziņu top” atzina, ka situācija ir dramatiska.

“Situācija ir dramatiska. Vēl dramatiskāku to padara Latvijas Pašvaldību savienības dati no Centrālās statistikas pārvaldes, ka jaunieši vecumā no 15 – 24 gadiem, kas šobrīd ir 15 000, nekur nestrādā un nekur nemācās,” viņš atzina.

Deputāts uzskata, ka daļēji tā ir arī izglītības sistēmas atbildība, jo nereti jaunieši, kas pabeidz 9. klasi, nav spējīgi turpināt mācības ne vidusskolā, ne profesionālajā skolā.

“Ja kādreiz mums bija tā saucamā arodizglītība, tad šobrīd tā praktiski nav pieejama,” Batņa skaidro.

Viņš pieļauj, ka daļa no šiem jauniešiem aizbrauc prom no Latvijas, bet daļa vienkārši sēž mājās uz kakla vecākiem.

“Tā ir problēma,” deputāts uzsver.

Viņaprāt, būti interesanti izpētīt šo jautājumu, lai saprastu, kur ir problēma: kāpēs šie jaunieši pazūd no sistēmas?

Deputāts norāda, ka šajā gadījumā būtu jāmeklē pilnīgi visi aspekti gan sociālie, gan izglītības sistēmas, gan ģimenes apstākļi, jo noteikti nav tikai viens apstāklis, kas to nosaka.

Taču uzsver, ka izglītības iegūšana noteikti arī ir viens no apstākļiem, kas iespaido šos jauniešus.