"Lai tā Čakša iet cūkas ganīt – prasiet viņas demisiju! Mētājas no vienas ministrijas uz otru!" Kā to komentē arodbiedrība?







“Nevajag apgriezt pasauli otrādi – lai tā Čakša taču iet cūkas ganīt! Ja viņa nesajēdz, ko viņa dara, – nav iespējams ne klausīties, ne skatīties, mētājas no vienas ministrijas uz otru! Prasiet, lūdzu, taču, lai viņa atkāpjas, kauns skatīties!” Šādi, vērojot izglītības sistēmā notiekošo, izteicās kāda TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītāja. Viņas atbildi komentēja Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja.

“Tas, ko mēs gribētu teikt, arī šai ministrijas politiskajai vadībai ir jāmācās vairāk sadzirdēt nozare, nozares organizācijas, jo tās izmaiņas, kas ir jaunajā finansēšanas modelī, tās ir tiešām panāktas tikai tad, ka nozares organizācijas bloķējās un, tā vienkāršoti sakot, piespieda ņemt vērā vienu vai otru priekšlikumu. Tāpat nozares prasīja atbildes uz precīziem jautājumiem, uz kuriem ministrija joprojām nespēj atbildēt un nespēj atsūtīt solītajā laikā precizēto informāciju,” tā situāciju izglītības sistēmā raksturo Vanaga.

Viņa norāda, ka šī reforma, ja iepriekšējās tiešākā mērā skāra pedagogus un viņi reformas iznesa uz saviem pleciem, tad jaunā reforma būs jau trieciendeva gan pa skolēniem, gan pa viņu ģimenēm.

Var kādā brīdī sagaidīt, ka Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrība atkal prasīs izglītības un zinātnes ministres demisiju?

“Tas nav mērķis, bet to mēs izslēgt nevaram. Tas būs arī atkarīgs no mūsu nākamām sarunām, jo joprojām nav izpildīta viena no streika vienošanām – par darba slodzes balansēšanas turpināšanu. Mēs esam tikai uzsākuši, bet vēl ir jābūt diviem soļiem, un tur ministrija nav kustējusies ne pa mata tiesu,” skaidro speciāliste.

Tikšanās notiks 8. datumā, – tas būs diezgan izšķiroši, kāda būs arodbiedrības tālākā rīcība, ko ministrija darīs ar jauno finansēšanas modeli, vai tur būs skaidras, precīzas atbildes uz mūsu vairāk nekā 20 jautājumiem, kas tiešām ir konceptuāli un būtiski jautājumu, nevis sīkumi. Tas skars visus, kas ir saistīti ar izglītības nozari, norāda arodbiedrības vadītāja.