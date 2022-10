Ilustratīvs attēls. Foto. Scanpix Wavebreakmedia ltd

Ceturtdaļai bērnu ir redzes problēmas tuvumā Ieteikt







Gandrīz ceturtdaļa jeb 24% bērnu saskaras ar redzes problēmām tuvumā, liecina “QC Vision” veiktās kampaņas “Redzi, redzi, saredzi” laikā veiktā redzes skrīninga dati.

Kampaņas “Redzi, redzi, saredzi” mērķis ir veicināt rūpes par bērnu redzi, kā arī veselības nozares speciālistu, vecāku un pedagogu savstarpējo sadarbību. Pilotpētījuma norise tika aizvadīta divās daļās – praktisks pētījums skolās un vecāku aptauja.

Veicot redzes skrīningu vairāk nekā 500 bērniem no Rīgas, Pierīgas un reģionu skolām, tika secināts, ka 53% bērnu nav bijusi veikta redzes pārbaude pie speciālista pirms skolas gaitu sākšanas,

54% bērnu vismaz viena redzes funkcija neatbilst normai, bet 15% normai neatbilst divas redzes funkcijas.

Savukārt no tiem 24% neatbilst vismaz viena no tuvuma redzes funkcijām, kas nodrošina labu redzes komfortu, veicot tuvuma darbus, piemēram, rakstot un lasot.

Lai noskaidrotu vecāku zināšanas par redzes veselības jautājumiem, tika aptaujāti vairāk nekā 700 vecāku, kuriem ir pirmsskolas un skolas vecuma bērni. No visiem aptaujātajiem vecākiem 25% atzina, ka viņu bērniem ir redzes problēmas.

Vecāki norādīja, ka visbiežāk jeb 64% gadījumu ved bērnu pie acu ārsta poliklīnikā, 23% – privātpraksē, 16% – pie ģimenes ārsta, 15% – optikas veikalā, kur pieejams optometrists, 11% – acu klīnikā, 1% ved citur, bet 4% nav bijusi nepieciešamība vest bērnu pie acu ārsta.

Aptaujas laikā tika noskaidrots, ka

80% vecāku uzskata, ka redzes problēmas var veicināt sekmju pasliktināšanos skolā, un gandrīz puse jeb 47% domā, ka bērnus briļļu lietošanas dēļ izsmej un pazemo.

Tikmēr trešdaļa no vecākiem paļaujas uz to, ka, ja bērnam būs redzes problēmas, viņš par to noteikti sūdzēsies.

Tikmēr 46% aptaujāto jauniešu 16 līdz 24 gadu vecumā pievērš uzmanību tam, lai ikdienā atpūtinātu acis un saaudzētu redzi, bet 34% uzskata, ka jauniešus briļļu dēļ izsmej un pazemo. Gadījumā, ja redze pasliktinātos, 25% jauniešu mēģinātu pēc iespējas ilgāk iztikt bez brillēm, kamēr 75% gribētu ātrāk to uzlabot.

Pētījumā 45% vecāku atzina, ka viņu bērni pie viedierīcēm pavada vairāk nekā divas stundas dienā. 4% no šiem vecākiem atbildēja, ka pat nezina, cik daudz laika atvase pavada pie viedierīcēm.

Kampaņas “Redzi, redzi, saredzi” iniciatore Marta Siliniece uzsvēra, ka, sākot skolas gaitas, bērnu acis saskaras ar pastiprinātu slodzi tuvumā, jo daudz laika tiek pavadīts lasot, pildot darba burtnīcas, zīmējot. Ar laiku tas var būt iemesls, kāpēc rodas redzes izmaiņas un bērniem tiek apgrūtināts mācību process – ir grūtāk koncentrēties stundām, viņi kļūst izklaidīgāki un pat var saskarties ar galvassāpēm. Tāpēc,

realizējot šo kampaņu, organizatori cer, ka spēs pievērst lielāku vecāku un pedagogu uzmanību tam, lai kopīgiem spēkiem spētu nodrošināt patīkamu skolas pieredzi

un labsajūtu, savlaicīgi pamanot un novēršot redzes problēmas bērniem.

Veiksmīgu bērnu labsajūtu un integrēšanos ietekmē arī redzes labsajūta, jo ar redzi tiek uztverti aptuveni 80% no apkārt esošās informācijas, tāpēc ir svarīgi veikt regulāras redzes pārbaudes. Līdz skolas gaitu sākšanai obligātas redzes pārbaudes ir jāveic viena, trīs un sešu gadu vecumā, taču pēc tam ieteicams redzes pārbaudi veikt reizi viena līdz divu gadu laikā, arī tad, ja redzes problēmas nav novērotas.

Pētījumā “Redzi, redzi, saredzi” piedalījās 518 bērni no Rīgas, Pierīgas un reģionu skolām vecumā no sešiem līdz septiņiem gadiem. Tā laikā 1.-2. klašu skolēniem tika veikts redzes skrīnings, lai noskaidrotu vai bērnu redzes funkcijas atbilst normai un vai esošā redzes korekcija, ja tāda veikta, ir atbilstoša.

Pētījuma otrajā daļā tiek veikta vecāku aptaujāšana, tajā piedalās aptuveni 700 vecāku, kuriem ir bērni vecumā līdz 18 gadiem. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, cik vecāki ir zinoši par redzes veselības jautājumiem bērniem – par to, cik bieži nepieciešams veikt redzes pārbaudi bērniem, kur ir iespējams to veikt un vai mājās tiek pievērsta uzmanība acu atpūtināšanai.

Lai uzlabotu esošo situāciju un veicinātu rūpes par bērnu redzi pētījuma ietvaros tiks veidoti metodiskie materiāli pedagogiem, vecākiem un bērniem. Kā arī mērķis ir veicināt sadarbību starp optometristiem, ģimenes ārstiem un oftalmologiem. Pētījums tiks atkārtots arī 2023.gadā.