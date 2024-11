Apledojums un slideni ceļi Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Ceturtdienas rītā daudzviet autoceļi apledo; diena būs ar mainīgiem laikapstākļiem







Ceturtdien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule un daudzviet gaidāmi nokrišņi – galvenokārt īslaicīgs sniegs, prognozē sinoptiķi. Dažviet Kurzemē snigs stipri. Autoceļi vietām būs slideni. Gaisa temperatūra nepārsniegs 0..+4 grādus.

Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, tā ātrums brāzmās vietām sasniegs 13 metrus sekundē, piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 19 metriem sekundē.

Rīgā brīžiem spīdēs saule, iespējami īslaicīgi nokrišņi, pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +2..+3 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 980 hektopaskāliem Kolkasragā līdz 988 hektopaskāliem Latgales dienvidos.

Ceturtdienas rītā daudzviet autoceļi apledo

Ceturtdienas rītā daudzviet autoceļi apledo, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC). Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 55 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas posmā no Augšlīgatnes līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Braslas tilta līdz Stalbei un no Strenčiem līdz Valkai, Liepājas šosejas posmā no Apšupes krustojuma līdz Kalvenei un Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Ventspilij.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Aizputes, Kuldīgas, Talsu, Ventspils, Saldus, Dobeles, Tukuma, Cēsu, Madonas, Alūksnes un Valkas apkārtnē.

Mainīgos laika apstākļos, kas ir raksturīgi starpsezonai, no rītiem ceļi var apledot, tāpēc autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, uzsver LVC. Autovadītājus aicina izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu un distanci.

Debesis virs Latvijas brīžiem skaidrojas

Ceturtdienas rītā Latvijā ir mainīgs mākoņu daudzums, liecina meteoroloģiskā informācija. Vietām īslaicīgi nokrišņi, vairāk līst un snieg Kurzemē. Autoceļi vietām slideni.

Pūš lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, piekrastē tas pūš spēcīgāk – brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Stiprākās vēja brāzmas pēdējā diennaktī reģistrētas Ventspils ostā – 24,6 metri sekundē.

Gaisa temperatūra -1..+2 grādi, piekrastē līdz nepilniem +4 grādiem.

Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, pūš dienvidrietumu vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra 0..+1 grāds.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +2,9 grādiem Stendē līdz +7,7 grādiem Bauskā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 20.novembrī bija +27 grādi Spānijas dienvidaustrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -24..-28 grādi dažviet Skandināvijā un -33 grādi Krievijas ziemeļos. Tik liels sals šosezon Eiropā ir pirmo reizi.