Kvalitatīvs nakts miegs ir viens no vissvarīgākajiem nosacījumiem tam, lai mēs spētu pilnvērtīgi darboties, veikt ikdienas pienākumus un uzturēt vispārēju ķermeņa vitalitāti.

Un cik gan patīkami ir iegulties gultā, kad uzklāta pēc tīrības un svaiguma smaržojoša gultas veļa! Mūsdienu dzīves straujajā ritējumā dienas paskrien nemanot, tāpēc nebūs nekas pārsteidzošs, ja par gultas veļas nomaiņu nesanāk atcerēties tik bieži, kā vajadzētu.

Taču, cik bieži tas būtu jādara? Kā pareizi tīrīt un kopt gultas veļu, lai tā kalpotu ilgāk? Kā izvēlēties sev piemērotāko un, kā nodrošināt sev ērtu gulēšanu, – par to šajā rakstā!

Kas nodrošina to, ka guļvieta būs ērta un komfortabla?

Gultā pavādam aptuveni trešo daļu savas dzīves! Pārsteidzoši, bet tas patiesi tā ir. Gultas veļa ir skaists, patīkams nobeigums iekārtojot guļvietu.

Taču, pirmkārt, pilnīgi noteikti ieteicams ļoti rūpīgi izvēlēties matraci. Tas būs noteicošais faktors cik kvalitatīvs būs Jūsu nakts miegs.

Pētījumi rāda, ka nepiemērots matracis var būtiski kaitēt cilvēka veselībai – radīt muguras problēmas, izraisīt galvassāpes, stīvumu. Ilgstošs, nekvalitatīvs miegs rada nogurumu, stresu, enerģijas trūkumu. Tas, ar laiku, pasliktina imunitāti un rada citas veselības problēmas.

Tik pat svarīgi izvēlēties sev piemērotu un atbilstošu spilvenu, lai gulēšanu padarītu maksimāli ērtu un komfortablu, novēršot to, ka no rīta pamodīsieties ne līdz galam izgulējies, vai, sliktākajā gadījumā, ar stīvuma sajūtu kaklā, sprandas apvidū un plecos.

Tāpat arī segai ir nozīme. Šeit gan gaumes dalās. Kādam vairāk patiks smaga sega, kas radīs patīkamu drošības sajūtu. Citam nepieciešama viegla sega. Taču noteikti jāatceras, ka segai vajadzētu būt no elpojoša, kvalitatīva materiāla, lai novērstu svīšanu.

Kāds gultas veļas komplekts būs piemērotākais tieši Jums?

Vidēji 8–10 stundas diennaktī, tas ar ko mūsu ādai ir visciešākais kontakts un saskare ir tieši gultas veļa!

Kvalitatīva gultas veļa ir tieši tik pat svarīgs faktors, kas nosaka Jūsu miega kvalitāti un veselību, kā matracis, spilveni un sega. Tirgū izvēle ir milzīgi plaša. Katram iespējams piemeklēt gan savai gaumei, gan maciņam atbilstošāko.

Taču tas, pēc kā iesakām vadīties – gultas veļas materiāls.

Kokvilnas gultas veļa būs vispiemērotākais variants, ja vēlaties iegādāties dabīgu, elpojošu gultas veļu. Kokvilna nelips pie ādas, būs piemērota visos gadalaikos.

Šī materiāla gultas veļa būs viegli kopjama un, ja iegādātais komplekts ir ražots no 100 % kokvilnas, tad tas būs izturīgs un labi kalpos. Ja paliekot roku zem auduma, tā nespīd cauri, tas norāda uz to, ka tas ražots no izturīgas štāpeļšķiedras un ir patiesi kvalitatīvs.

Jāpievērš uzmanība tam, lai gultas veļa būtu kvalitatīvi nošūta, šuves un diegi būtu stingri, aizdares materiāli un pogas – kvalitatīvi un stingri piešūti.

Jāsaka gan, ka kvalitatīvi kokvilnas komplekti nebūs lēti, taču ir vērts ieguldīt 2 – 3 kvalitatīvos komplektos, lai kādu laiku par jaunu iegādi nebūtu jāuztraucas.

Satīna gultas veļa ir dārgāka izvēle, taču tās maigā elegance ienes guļamistabā greznu noskaņu. Satīns ir ražots no vairākas reizes sašķeterēta kokvilnas diega, kas nodrošina to, ka audumam piemīt raksturīgais spīdums. Šī materiāla gultas veļas komplekti būs izturīgi, ilgi kalpos, tie praktiski neburzās. Dabīgs un elpojošs materiāls, ļoti patīkams ādai, pēc taustes atgādina zīdu.

Komplekti, kuru sastāvā būs gan kokvilna, gan poliesters vai tikai poliesters, būs lētāks variants. Šāds audums daudz mazāk burzās, lēnāk izdilst, taču ikdienas lietošanai nebūs piemērotākā izvēle. Sintētiskais materiāls nebūs elpojošs, pastiprinās svīšanu un biežāk būs jāmazgā.

Tirgū plaši pieejama arī gultas veļa bērniem. Šeit piemērotākais variants pilnīgi noteikti būs kāds dabīgs kokvilnas auduma komplekts. Flaneļa gultas veļa būs patīkama un mīksta bērna ādai. Flanelis īpaši piemērots būs tieši vēsajos mēnešos, jo rada papildus siltumu un komfortu.

Kā pareizi kopt un, cik bieži gultas veļa jāmaina?

Tas, cik bieži jāmaina gultas veļa, ir atkarīgs no tā kādi ir Jūsu gulēšanas paradumi, cik cilvēki izmanto gultas veļu, tāpat nozīme ir arī gadalaikam. Taču jebkuram gultas veļu vajadzētu mainīt reizi divās nedēļās! Alerģiskiem cilvēkiem ieteicams to darīt divas reizes nedēļā. Tāpat gultas veļu būtu jānomaina pēc katras slimošanas vai papildus tās laikā.

Gultas veļā, neatkarīgi no tās materiāla, vairojas putekļu ērcītes, baktērijas, uzkrājas atmirušās ādas šūnas un citas mikrodaļiņas. Tas var veicināt alerģiju uzliesmojumus un veidošanos, negatīvi ietekmēt imunitāti.

Kokvilnas gultas veļu ieteicams mazgāt 90 °С, satīna – 60 °С. Mūsdienās mazgāšanu atvieglo veļas automāti ar jau speciāli gultas veļai paredzētām mazgāšanas programmām.

Ja gultas veļa tiks vēl papildus izgludināta, tad būsiet droši, ka gultas veļa būs pilnībā tīra un svaiga.

Zīdaiņu gultas veļas komplekti būtu jāmazgā ar speciāliem, mazuļiem paredzētiem mazgāšanas līdzekļiem, rūpīgi izvērtējot, vai nepieciešama veļas mīkstinātāja izmantošana. Lielākā daļa veļas mazgāšanas līdzekļu nav piemēroti mazuļu ādā, tajos esošās ķimikālijas var radīt alerģijas un ādas slimību riskus. Tāpēc jāizvēlas tādi līdzekļi, kuru sastāvs ir apstiprināts ar kādu no Eco sertifikātiem un to iesaka Latvijas astmas un alerģiju biedrība.

Kur iegādāties kvalitatīvu gultas veļu?

