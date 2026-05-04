Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/Inese Lībiņa-Egnere

Cik pērn nopelnījusi tieslietu ministre Lībiņa-Egnere? 0

LETA
14:59, 4. maijs 2026
Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) pērn nopelnījusi vairāk nekā 125 000 eiro, liecina viņas amatpersonas deklarācija.

Par darbu Tieslietu ministrijā (TM) ministre no Valsts kancelejas saņēmusi 118 324 eiro, savukārt kā docente Latvijas Universitātē viņa nopelnījusi vēl 7302 eiro.

Papildus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ministrei pērn izmaksājusi 300 eiro pabalstu.

Darījumu sadaļā deklarācijā norādīts arī kāds pārdevums 14 500 eiro vērtībā, kā arī īpašnieka maiņa viņas 2021. gada izlaiduma “Jeep Renegade” 12 466 eiro vērtībā. Vienlaikus ministres valdījumā pērn bijusi arī 2025. gada izlaiduma automašīna “Cupra Terramar”.

Lībiņai-Egnerei ir dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu.

Viņai pieder vairāki nekustamie īpašumi – zeme un ēkas Rīgā ir viņas lietošanā, bet citi īpašumi Rīgā un Rencēnu pagastā ir viņas īpašumā.

Ministres bezskaidrās naudas uzkrājumi “Luminor Bank” kontā pērn sasnieguši 82 035 eiro.

