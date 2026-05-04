Siliņa: Latvija ir stipra, kad esam vienoti
Latvija ir stipra, kad esam vienoti, sveicot iedzīvotājus Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienā, sacīja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Viņa norādīja, ka 4. maijs ir diena, kad svin drosmi. “Drosmi ticēt savai valstij, drosmi iestāties par brīvību un spēju paust savu gribu,” sacīja premjere, uzsverot, ka tas bija izšķiroši 1990. gadā un ir tikpat svarīgi arī šodien.
Tāpēc katru gadu 4. maiju Latvijā var svinēt, esot kopā ar ģimeni, piedaloties svētku pasākumos vai vienkārši atpūšoties no ikdienas skrējiena, norādīja Siliņa.
Tāpat premjere atzīmēja, ka Latvijas iedzīvotājiem ir privilēģija svinēt brīvā un neatkarīgā Latvijā. “Un tas nav pašsaprotami. Tā nav dāvana,” teica Siliņa.
Premjere arī uzsvēra, ka tā ir kopīgā atbildība, ko ik dienu stiprinām ar savu piederības sajūtu un rūpēm vienam par otru un savu valsti. “Mana pārliecība ir, ka Latvijas spēks ir tās cilvēkos,” izcēla politiķe.
Viņa arī atzina, ka reizēm, dzīvojot katram savā sociālo tīklu burbulī, var šķist, ka šis burbulis ir visa Latvija. “Bet mums ir jāspēj redzēt tam pāri, jo Latvija ir stipra, kad esam vienoti,” uzsvēra premjere.