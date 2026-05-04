“Tev būs nauda, tev būs 2. pensiju līmenis, tev būs jauns iPhone!” Kotello brīdina, ka pirms vēlēšanām mūsu visus kārdinās 0
Diskusijas par iespēju izmantot 2. pensiju līmeņa uzkrājumus īpaši saasinājušās laikā, kad līdz Saeimas vēlēšanām vairs nav daudz atlicis. Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello TV24 raidījumā “Preses Klubs” uzsver – šis nav nejaušs brīdis, un sabiedrībai jāspēj kritiski izvērtēt piedāvājumus.
Viņasprāt, šāda ideja var būt ļoti kārdinoša. “Ja cilvēkam pasaka – tev būs papildu nauda, tev būs otrs pensiju līmenis, tev būs jauns iPhone –, tas, protams, izklausās vilinoši,” viņa saka, piebilstot, ka tieši tāpēc diskusijai jābūt pārdomātai, nevis balstītai īstermiņa ieguvumos.
Kotello uzskata, ka politiskajiem spēkiem, dodoties uz vēlēšanām, būtu skaidri jāpasaka sava pozīcija šajā jautājumā, jo runa ir par ilgtermiņa uzkrājumiem. Pensiju kapitāls nav ātri uztverams ieguvums – tas ir drošības spilvens nākotnei, kas bieži vien šķiet abstrakts, līdz brīdim, kad tas patiešām ir nepieciešams.
Viņa arī atgādina, ka pensija nav tikai finanšu jautājums – tā saistīta ar cilvēka veselību un dzīves kvalitāti. “Mēs pat nezinām, cik veci būsim, kad tiksim līdz pensijai, un vai būsim pietiekami veseli, lai to pilnvērtīgi izmantotu,” viņa norāda, piebilstot, ka par savu veselību jārūpējas jau šodien.
Vienlaikus deputāte pozitīvi vērtē izmaiņas, kas paredz 2. pensiju līmeņa uzkrājumu mantošanu civillikuma kārtībā. Tas nozīmē, ka uzkrātā nauda nepazūd, bet var tikt nodota mantiniekiem, kas, viņasprāt, ir svarīgs ieguvums.
Kopumā Kotello aicina uz piesardzību – lai arī ideja par ātru piekļuvi uzkrājumiem var šķist pievilcīga, jāatceras, ka runa ir par nākotnes drošību, kuru nevajadzētu upurēt īstermiņa labumu dēļ.