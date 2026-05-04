“Tev būs nauda, tev būs 2. pensiju līmenis, tev būs jauns iPhone!” Kotello brīdina, ka pirms vēlēšanām mūsu visus kārdinās 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
6:45, 4. maijs 2026
Viedokļi

Diskusijas par iespēju izmantot 2. pensiju līmeņa uzkrājumus īpaši saasinājušās laikā, kad līdz Saeimas vēlēšanām vairs nav daudz atlicis. Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello TV24 raidījumā “Preses Klubs” uzsver – šis nav nejaušs brīdis, un sabiedrībai jāspēj kritiski izvērtēt piedāvājumus.

Kokteilis
15 pārsteidzošas pazīmes, kas nemanāmi liecina – tava dvēsele jau piedzīvojusi citu dzīvi
Kokteilis
Vai zini, kuras zodiaka zīmes pārstāvis vienmēr izpildīs doto solījumu, bet kurš to aizmirsīs jau nākamajā dienā? 7
“Draudus nevar pilnībā izslēgt.” NBS majors nāk klajā ar brīdinājumu par Baltijas valstīm
Lasīt citas ziņas

Viņasprāt, šāda ideja var būt ļoti kārdinoša. “Ja cilvēkam pasaka – tev būs papildu nauda, tev būs otrs pensiju līmenis, tev būs jauns iPhone –, tas, protams, izklausās vilinoši,” viņa saka, piebilstot, ka tieši tāpēc diskusijai jābūt pārdomātai, nevis balstītai īstermiņa ieguvumos.

Kotello uzskata, ka politiskajiem spēkiem, dodoties uz vēlēšanām, būtu skaidri jāpasaka sava pozīcija šajā jautājumā, jo runa ir par ilgtermiņa uzkrājumiem. Pensiju kapitāls nav ātri uztverams ieguvums – tas ir drošības spilvens nākotnei, kas bieži vien šķiet abstrakts, līdz brīdim, kad tas patiešām ir nepieciešams.

CITI ŠOBRĪD LASA
Aizdomas par vairāku IZM IT iepirkumu lietderību – uz dienesta pārbaudes laiku atstādināta IT departamenta vadītāja
Kokteilis
“Viņam no piena tā mati aug?” Veikala “Lidl” reklāma ar Reiniku galvenajā lomā izraisa pamatīgu pozitīvisma devu
Valdība slēgtā sēdē skatīs jautājumu par sankciju izņēmumu “Riga fertilizer terminal” – VDD brīdina par riskiem

Viņa arī atgādina, ka pensija nav tikai finanšu jautājums – tā saistīta ar cilvēka veselību un dzīves kvalitāti. “Mēs pat nezinām, cik veci būsim, kad tiksim līdz pensijai, un vai būsim pietiekami veseli, lai to pilnvērtīgi izmantotu,” viņa norāda, piebilstot, ka par savu veselību jārūpējas jau šodien.

Vienlaikus deputāte pozitīvi vērtē izmaiņas, kas paredz 2. pensiju līmeņa uzkrājumu mantošanu civillikuma kārtībā. Tas nozīmē, ka uzkrātā nauda nepazūd, bet var tikt nodota mantiniekiem, kas, viņasprāt, ir svarīgs ieguvums.

Kopumā Kotello aicina uz piesardzību – lai arī ideja par ātru piekļuvi uzkrājumiem var šķist pievilcīga, jāatceras, ka runa ir par nākotnes drošību, kuru nevajadzētu upurēt īstermiņa labumu dēļ.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Augulis atklāj politiķu atklāto divkosību vai arī nezināšanu: Tikai 29 deputāti piedalās visos trīs pensiju līmeņos
Strādājošajiem būs lielāki nodokļi! Latvijas Bankas eksperti brīdina par pensiju otrā līmeņa sekām
Lietuvieši sprukās: ja turpinās šādi tērēties, eksperti brīdina, ka augs cenas un aktivizēsies krāpnieki! Latvieši tikmēr norauj stopkrānu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.