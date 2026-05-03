Sākušās priekšvēlēšanu cīņas: Šlesers taisnojas par saistību ar Putinu 57

19:15, 3. maijs 2026
Ziņas Latvijā

2026. gada 3.oktobrī notiks 15. Saeimas vēlēšanas. Tām tuvojoties, politiskajā vidē saasinās retorika starp politiķiem un partijām. Piemēram, Partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) līderis Ainārs Šlesers reaģējis uz internetā izplatītu attēlu, kurā viņa partijas plakātā redzams Krievijas diktators Vladimirs Putins.

Viņš sociālajā tīklā “Facebook” paudis viedokli, ka konkurenti ir iedarbinājuši “savu propagandistu armiju” un norāda, ka viņš nekad nav ticies ar Putinu.

“Progresīvā Vienotība ir tā nobaidījusies no Šlesera, ka ir iedarbinājusi visu savu propagandistu armiju, lai atkal stāstītu, ka aiz Šlesera stāv Putins!

Vēlos visiem atgādināt, ka vienu dienu pirms iepriekšējam Saeimas vēlēšanām, progresīvā Vienotība caur visiem saviem propagandas medijiem un soctīkliem izplatīja informāciju, ka Putins daudzu gadu garumā maksā Šleseram divus miljonus gadā! Protams, šāda nomelnojošā kampaņa ietekmēja Saeimas vēlēšanu rezultatus un LPV zaudēja vismaz piecus Saeimas deputātu mandātus!

KNAB divus gadus izmeklēja šo lietu, kā rezultātā es saņemu vēstuli no KNAB, ka kriminālprocess tiek izbeigts, jo KNAB neatrada nekādus faktus par to, ka Putins maksā naudu Šleseram!

Ņemot vērā to, ka JV reitings katastrofāli krīt uz leju, un progresīvā Vienotība saprot, ka viņi nepārvarēs vairs 5% Saeimas vēlēšanās, jo tautai ir līdz kaklam visa šī Vienotības zagšana un naudas izšķērdēšana, Air Baltic bankrots, Rail Baltica “zelta pāļi Daugavā un izbūvētie monstri pie lidostas, korupcija IT sistēmā kas ir jau ietekmējusi vēlēšanu godīgu norisi…

Tāpēc progresīvā Vienotība atkal sāk nomelnojošo kampaņu pret Šleseru, stāstot par Putinu!

Gribu visiem vēlreiz pateikt, ka es nekad neesmu ticies ar Putinu, bet progresīvās Vienotības līderi ir tikušies gan ar Putinu, gan ar Lukašenko,” raksta Šlesers.

